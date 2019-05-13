شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تيندر" يطلق نسخة "لايت" من تطبيقه.. اعرف مميزاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت منصة "تيندر" المالكة لتطبيق المواعدة الشهير الذى يحمل نفس الاسم، إلى فئة الخدمات التى تطرح نسخ خفيفة "لايت" من تطبيقاتها من أجل الوصول إلى عدد أكبر من المستخدمين، حيث كشف أحدث تقرير أن الشركة تستعد لطرح نسخة جديدة تحمل اسم Tinder Lite.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن النسخة الجديدة من التطبيق ستكون أصغر حجما وأكثر ملائمة للمستخدمين، خاصة فى المناطق والدول التى تكون فيها تكلفة الإنترنت مرتفعة للغاية أو يصعب وجود إنترنت بها، لكن فى نفس الوقت لم يكشف التقرير عن المميزات أو تاريخ الإصدار المتوقع للنسخة الجديدة الخفيفة من التطبيق.

وأشار التقرير إلى إمكانية أن يصل التطبيق إلى جنوب شرق آسيا فى البداية، نتيجة وجود نسبة كبيرة من الشباب فى هذه المناطق، وكما هو الحال مع التطبيقات الأخرى من إصدارات "لايت" فإن الأمر يتعلق بالحفاظ على النمو فى عدد المستخدمين والذى يعانى مؤخرا من التقلص، وعلى الرغم من أن Tinder لا يزال ينمو بوتيرة قوية.