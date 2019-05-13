شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. أبرز الاختلافات بين "com. و net. و org." والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عند تصفح الإنترنت غالبا ما نلاحظ أن بعض المواقع ينتهى الرابط الخاص بها بكلمة .com، بينما مواقع أخرى ينتهى نطاقها باسم .net وغيرها من أسماء النطاقات المختلفة، لكن هل تساءلت يوما ما عن الفارق بين أسماء هذه النطاقات، وفيما يلى نوضح أبرز هذه الفروق كما يلى:

هو النطاق الأشهر فى العالم، وقد ظهر عام 1985، وهو خاص بالعلامات التجارية والشركات بشكل عام، وهو لا يزال محتفظ بهذا الاختصاص حتى وقتنا الحالى، وتأتى كلمة Com اختصارا لـ Commercial أى تجارى.

نطاق آخر يحظى بشعبية كبيرة أيضا، وهو خاص بالإنترنت، وهو اختصار لكلمة network، فهو مخصص للشركات التى توفر خدمات متنوعة، ويمكن استخدامه بالشركات التجارية بشكل عام.

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يستهدف هذا النطاق المواقع التى لا تهدف إلى الربح بأى شكل من الأشكال، وهو اختصار لكلمة organization والتى تعنى مؤسسة.

هو اختصار لكلمة information، وهو نطاق خاص بالمواقع التى تقدم معلومات فى مختلف المجالات حتى المواقع الخاصة بالمؤسسات المعلوماتية.

يستعمل فى المواقع الحكومية كالوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.