كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن iPhone XR سيأتي باللون الأخضر والخزامى متابعة-سنيار: قالت مدونة Macotakara أن هاتف iPhone XR الجديد سيأتي بزوج من الألوان الجديدة. ذكرت مدونة Macotakara، نقلا عن “مصادر معلومات موثوقة” أن شركة آبل ستقوم باستبدال ألوان أجهزة XR المرجاني والأزرق باللون الأخضر والخزامى. إلى جانب المرجان والأزرق، يتوفر جهاز iPhone XR حاليًا باللون الأسود والأبيض والأصفر والأحمر. وعندما ظهر جهاز iPhone XR لأول مرة في سبتمبر 2018، كانت أول مرة تعود فيها شركة Apple إلى ألوان زاهية منذ إطلاق iPhone 5C في عام 2013 بخيارات الألوان الأزرق والأخضر والأصفر والوردي والأبيض.

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