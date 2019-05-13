شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يختبر ملصقات تحمل كلمات الأغانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أن منصة مشاركة الفيديو "إنستجرام" تختبر حاليا ميزة جديدة لـ"الملصقات" فى القصص الخاصة بالمنصة، والتى يتم إضافتها إلى المقاطع الصوتية.
وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيبدو أن إنستجرام يختبر ميزة جديدة للملصقات فى خانة القصص Stories، وقد رصدت جين مانشون وونج هذه الميزة في شهر أبريل، وأظهرت ذلك في مقطع فيديو قصير على تويتر، حيث عرضت كلمات من أغنية ريك آشلى "Never Gonna Give You Up" ، إلى جانب الفيديو الموسيقى.
وكانت منصة إنستجرام قد وفرت ميزة الموسيقى إلى القصص فى الصيف الماضى، مما أتاح للمستخدمين إضافة موسيقى خلفية لمرافقة منشوراتهم، ويمكن للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى المنشور، وتخصيصها بمقاطع محددة لصور أو مقاطع فيديو معينة، كذلك ففى ديسمبر الماضى، أضاف انستجرام بعض الميزات الموسيقية الإضافية، مما يسمح للمستخدمين بالرد على الأسئلة مع الأغانى، إلى جانب العد التنازلى وملصقات الأسئلة لمقاطع الفيديو الحية.
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