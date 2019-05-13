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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هنعرفك مين ده.. "نيك كليج" موظف فيس بوك بدرجة نائب رئيس وزراء بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة منها للرد على دعوى تفكيكها، ردت فيس بوك على دعوى المؤسس المشارك كريس هيوز بتفكيك الشبكة، من خلال مقال رأى بصحيفة نيويورك تايمز على لسان رئيس الشئون العالمية والاتصالات بالشركة "نيك كليج" والذى كان يشغل منصب نائب رئيس وزراء بريطانيا، وفيما يلى نعرض مجموعة من المعلومات عنه.من هو "نيك كليج"؟
"نيك كليج" هو نائب رئيس وزراء البريطانى من 11 مايو 2010، وزعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين منذ 18 ديسمبر 2007، تم تعيينه كرئيس للشئون العالمية والاتصالات بفيس بوك، وهو يبلغ من العمر 51 عاما، وجاء خلفا لـ إليوت شراج الذى أعلن أنه ترك "فيس بوك" بعد 10 أعوام قضاها فى الشركة.
وقد جاء تعيين كليج فى الشركة العملاقة مفاجأة كبرى للمؤسسة السياسية البريطانية، حيث يتمتع القليل من السياسيين الأوروبيين بمكانة بارزة فى صناعة التكنولوجيا، لكن الإشاعات كانت تدور حول أن مارك زوكربيرج كان يعتزم تعيين سياسى بريطانى سابق، وكانت من بين أسماء المرشحة للمنصب، المستشار السابق جورج أوزبورن الذى أصبح الآن محررا لمجلة "Evening Standard"، ووزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند
كليج فى السياسة
أصبح نائب رئيس الوزراء بعد أن قاد حزب الديمقراطيين الأحرار إلى ائتلاف مع حزب المحافظين ديفيد كاميرون بين عامى 2010 و2016، لكنه فقد مقعده فى البرلمان فى الانتخابات العامة عام 2017.
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