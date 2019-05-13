عبدالله قدري
اشتكى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من تعطل "سيستم" منصة الامتحان الالكترونى لـ أولى ثانوى وعدم تحويل محتواها على أجهزة التابلت، وذلك خلال تجربة عملية لتقييم منصة الامتحان الإلكتروني الخاصة بطلاب أولى ثانوي.
وطالبت ائتلافات معنية بشؤون الطلاب، وزارة التربية والتعليم، بتوقف منصة الامتحان الالكترونى على أجهزة التابلت هذا العام، وأن يتم الامتحان بشكل ورقي "مراعاة لتعرض الطلاب لتجارب مرتبكة متتالية".
ورصدت ما يسمى بـ "ثورة ائتلاف أمهات مصر على المناهج التعليمية" دخول بعض الطلاب على منصة التعليم بواسطة هواتفهم...
كانت هذه تفاصيل خبر القصة الكاملة لتعطل منصة الامتحان الالكترونى لـ أولى ثانوى : « السيستم وقع» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.