القصة الكاملة لتعطل منصة الامتحان الالكترونى لـ أولى ثانوى : « السيستم وقع»

عبدالله قدري

اشتكى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من تعطل "سيستم" منصة الامتحان الالكترونى لـ أولى ثانوى وعدم تحويل محتواها على أجهزة التابلت، وذلك خلال تجربة عملية لتقييم منصة الامتحان الإلكتروني الخاصة بطلاب أولى ثانوي.

وطالبت ائتلافات معنية بشؤون الطلاب، وزارة التربية والتعليم، بتوقف منصة الامتحان الالكترونى على أجهزة التابلت هذا العام، وأن يتم الامتحان بشكل ورقي "مراعاة لتعرض الطلاب لتجارب مرتبكة متتالية".

ورصدت ما يسمى بـ "ثورة ائتلاف أمهات مصر على المناهج التعليمية" دخول بعض الطلاب على منصة التعليم بواسطة هواتفهم...