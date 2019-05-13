TSMC ستبدأ إطلاق معالجات بحجم 5 نانومتر مُحسنة في 2021

فاطمة أيت طالب - دبي - كما ذكرت التقارير في الآونة الأخيرة، تُخطط شركة TSMC التايوانية لتكريس مجهودها نحو إنتاج المعالجات بحجم 5 نانومتر على نطاقٍ واسعٍ في العام القادم 2020.
حسناً، ذكر تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت بأن شركة TSMC تُخطط أيضاً لإطلاق رقاقات مُحسنة بحجم 5 نانومتر في العام 2021، و ستحمل هذه الرقاقات المحسنة الاسم 5n Plus، هذه الرقاقات ستحمل تحسينات على صعيد استهلاك الطاقة الكهربائية و كذلك على صعيد الأداء.
و يؤكد التقرير أن الشركة بدأت بالفعل الإنتاج الاختباري لرقاقات 5 نانومتر، و التي من المفترض أن تصل إلى الأجهزة المخصصة للمستهلكين في الربع الثاني من العام القادم 2020. أما الإنتاج الاختباري لرقاقات 5n Plus، فسيبدأ في الربع الثاني من العام القادم 2021.
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