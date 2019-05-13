EA تؤكد قدوم Apex Legends إلى الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - حققت لعبتا PUBG و Fortnite ضجة هائلة حول العالم بتطبيقهما لفكرة الباتل رويال، و هي فكرة مُستلهمة من فيلم ياباني يحمل هذا الاسم، و تقوم الفكرة على قتال لاعب لعدد كبير من الخصوم على خريطة واحدة، و الفائز هو آخر لاعب يبقى على قيد الحياة. بعد هذه النجاحات شهدنا العديد من المحاولات لتقديم لعبة باتل رويال أخرى مثيرة، أحد هذه المحاولات الناجحة هي لعبة Apex Legends من شركة Electronic Arts و التي تحقق شعبية كبيرة.

EA أكدت من خلال اجتماع المستثمرين للشركة أن Apex Legends في طريقها للهواتف الذكية في وقتٍ لم يتم تحديده، و أنها العنوان الأسرع نمواً في تاريخ الشركة حيث وصلت إلى أكثر من 50 مليون لاعب. على أية حال، EA لم تحدد موعداً لهذا الإطلاق.