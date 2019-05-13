خدمة EA Access قادمة لجهاز Playstation 4 هذا الصيف

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت خدمة شركة Electronic Arts الأمريكية EA Access قد انطلقت قبل نحو خمس سنوات من الآن، و في بادىء الأمر قبلت شركة مايكروسوفت بتوفير الخدمة على جهازها المنزلي Xbox One بينما رفضت شركة سوني ذلك و الآن يبدو أن الأمور قد تغيرت.

شركة Electronic Arts أكّدت أن الخدمة قادمة لجهاز سوني المنزلي Playstation 4 في شهر يوليو القادم، الخدمة ستتيح الاشتراك الشهري للولوج إلى مكتبة ألعاب منتقاة من EA على المنصة و خصومات و مزايا أخرى مقابل 5$ شهرياً أو 30$ في العام.