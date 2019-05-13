فاطمة أيت طالب - دبي - كانت خدمة شركة Electronic Arts الأمريكية EA Access قد انطلقت قبل نحو خمس سنوات من الآن، و في بادىء الأمر قبلت شركة مايكروسوفت بتوفير الخدمة على جهازها المنزلي Xbox One بينما رفضت شركة سوني ذلك و الآن يبدو أن الأمور قد تغيرت.
شركة Electronic Arts أكّدت أن الخدمة قادمة لجهاز سوني المنزلي Playstation 4 في شهر يوليو القادم، الخدمة ستتيح الاشتراك الشهري للولوج إلى مكتبة ألعاب منتقاة من EA على المنصة و خصومات و مزايا أخرى مقابل 5$ شهرياً أو 30$ في العام.
كانت هذه تفاصيل خبر خدمة EA Access قادمة لجهاز Playstation 4 هذا الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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