Intel تُخبر شركاءها أن أزمة شح المعالجات من طرفها ستبدأ بالتحسن في يونيو

فاطمة أيت طالب - دبي - تُعاني شركة Intel منذ فترة ليست بالهينة من شُح في إنتاج معالجاتها، و بسبب ذلك لم يتمكن الشركاء من مصنعي الحواسيب و المحمولة خصوصاً من توفير أجهزة بمعالجات انتل بالقدر الذي كانوا يطمحون له، فيما لجأ البعض إلى خيارات شركة AMD.

بحسب تقرير جديد، فقد أخبرت شركة Intel شُركاءها أن الأمور ستتحسن و سيزداد إنتاج المعالجات من شهر يونيو القادم، و بناءً على ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن الشحنة التي ستوفرها انتل ستقلل كثيراً من الشح في توفر هذه المعالجات، إلا أنها لن تقضي عليها تماماً.

و يؤكد المصدر أن شركات مثل Dell و HP و Lenovo، ستعود لتتوجه إلى شركة انتل من جديد، عوضاً عن AMD.