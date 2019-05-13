فاطمة أيت طالب - دبي - تُعاني شركة Intel منذ فترة ليست بالهينة من شُح في إنتاج معالجاتها، و بسبب ذلك لم يتمكن الشركاء من مصنعي الحواسيب و المحمولة خصوصاً من توفير أجهزة بمعالجات انتل بالقدر الذي كانوا يطمحون له، فيما لجأ البعض إلى خيارات شركة AMD.
بحسب تقرير جديد، فقد أخبرت شركة Intel شُركاءها أن الأمور ستتحسن و سيزداد إنتاج المعالجات من شهر يونيو القادم، و بناءً على ما ذكرته مصادر مطلعة، فإن الشحنة التي ستوفرها انتل ستقلل كثيراً من الشح في توفر هذه المعالجات، إلا أنها لن تقضي عليها تماماً.
و يؤكد المصدر أن شركات مثل Dell و HP و Lenovo، ستعود لتتوجه إلى شركة انتل من جديد، عوضاً عن AMD.
كانت هذه تفاصيل خبر Intel تُخبر شركاءها أن أزمة شح المعالجات من طرفها ستبدأ بالتحسن في يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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