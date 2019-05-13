Tim Sweeney يُغير موقفه: Epic تُحب مايكروسوفت!

فاطمة أيت طالب - دبي - Tim Sweeney هو الرئيس التنفيذي لشركة Epic، و التي تملك حقوق محرك تطوير ألعاب الفيديو Unreal 4 و عنوان Fortnite ذائع الصيت، و كذلك متجر Epic Games Store الرقمي على الحاسب الشخصي. Tim Sweeney كان قد هاجم مايكروسوفت مراتٍ عديدة في السابق و انتقد محاولات الشركة – على حد تعبيره – لتحويل الحاسب الشخصي إلى منصة مغلقة.

بعد أن تم افتتاح متجر Epic الرقمي تغيّر موقف Tim Sweeney على ما يبدو، حيث أخبر GamesBeat أن الشركة الآن تُحب كل ما تقوم به مايكروسوفت!

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Epic متشوقة لكل ما تقوم به مايكروسوفت و نحن لا يُمكن أن نكون أكثر سعادة بالاتجاه الذي تمضي فيه الشركة. هناك HoloLens و هي متوفرة على منصة مفتوحة، هناك الويندوز، منصة مفتوحة بالكامل، كما أن مايكروسوفت آخذة بإطلاق كل أنواع الخدمات عن طريق متجرها الرقمي.

Epic تُحب مايكروسوفت.

بالطبع تبدل موقف تيم سويني سريعاً عندما أصبحت هناك مصالح مشتركة في العمل بين شركته و بين مايكروسوفت.