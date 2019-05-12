- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيلون موسك" يمثل أمام المحكمة أكتوبر المقبل بسبب منقذ أطفال الكهف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل المدير التنفيذى لشركة تسلا "إيلون موسك"، أمام المحكمة فى أكتوبر المقبل، بسبب تعليقات أدلى بها عن غواص بريطانى ساعد فى إنقاذ أطفال الكهف التايلندى.
ففى يوليو الماضى، وصف الملياردير الأمريكى الرجل البريطانى Vernon Unsworth، الذى ساعد فى عملية بأنه مستغل للأطفال جنسيا، وكانت ذلك عبر تغريدة على موقع تويتر، بعد أن انتقد الغواص خطة إنقاذ "موسك" المقترحة لإنقاذ الأطفال.
ايلون موسك
ورفع المنقذ البريطانى دعوى ضد "موسك" فى سبتمبر بتهمة التشهير، وفى أمر صادر من المحكمة، نفى قاضى المقاطعة ستيفن ويلسون محاولة موسك لرفض قضية التشهير وحدد تاريخًا فى 22 أكتوبر.
وقال محامى المنقذ البريطانى فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى: "أهمية الحكم واضحة، إن نشر الاتهامات على تويتر لا يوفر ملاذاً آمناً لكاتبها".
وأشار محامو "موسك" أن التصريحات التى تم الإدلاء بها تعتبر رأيًا لأن "خطاب الإنترنت فريد من نوعه".
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: "إيلون موسك" يمثل أمام المحكمة أكتوبر المقبل بسبب منقذ أطفال الكهف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.