شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "إيلون موسك" يمثل أمام المحكمة أكتوبر المقبل بسبب منقذ أطفال الكهف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل المدير التنفيذى لشركة تسلا "إيلون موسك"، أمام المحكمة فى أكتوبر المقبل، بسبب تعليقات أدلى بها عن غواص بريطانى ساعد فى إنقاذ أطفال الكهف التايلندى.

ففى يوليو الماضى، وصف الملياردير الأمريكى الرجل البريطانى Vernon Unsworth، الذى ساعد فى عملية بأنه مستغل للأطفال جنسيا، وكانت ذلك عبر تغريدة على موقع تويتر، بعد أن انتقد الغواص خطة إنقاذ "موسك" المقترحة لإنقاذ الأطفال.

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ايلون موسك

ورفع المنقذ البريطانى دعوى ضد "موسك" فى سبتمبر بتهمة التشهير، وفى أمر صادر من المحكمة، نفى قاضى المقاطعة ستيفن ويلسون محاولة موسك لرفض قضية التشهير وحدد تاريخًا فى 22 أكتوبر.

وقال محامى المنقذ البريطانى فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى: "أهمية الحكم واضحة، إن نشر الاتهامات على تويتر لا يوفر ملاذاً آمناً لكاتبها".

وأشار محامو "موسك" أن التصريحات التى تم الإدلاء بها تعتبر رأيًا لأن "خطاب الإنترنت فريد من نوعه".