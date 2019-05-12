HTC تعتزم إطلاق نسخة رخيصة من هاتف التشفير Exodus 1

أعلنت شركة “إتش تي سي” HTC عن عزمها إطلاق إصدار جديد من هاتفها الذكي الداعم لتقنية “سلسلة الكتل” Blockchain؛ باسم “إتش تي سي إكسودس 1إس” HTC Exodus 1s.

وقالت الشركة التايوانية: إن “إكسودس 1إس” سوف يتوفر بسعر أقل من هاتف “إكسودس 1” الحالي، الذي طُرح بسعر 699 دولارًا أمريكيًا عندما قررت الشركة إتاحته بالعملات التقليدية؛ بعد أن قيدت شراءه بادئ الأمر بالعملات المشفرة.

ولم تكشف “إتش تي سي” عن السعر المقرر لهاتفها المرتقب، ولكن يُتوقع أن تقوم بما قامت بها شركة جوجل مع هاتف “بكسل 3أي” Pixel 3a، الجديد الذي خفضت من بعض المواصفات الداخلية والخارجية لتقليل سعره.

أما عن السبب وراء إطلاق “إكسودس 1إس”، فقد أوضحت “إتش تي سي” بقولها: “سيتيح للمستخدمين في الاقتصادات الناشئة، أو أولئك الذين يرغبون في اختبار عالم التشفير لأول مرة، موفرًا وصولًا أسهل إلى التقنية بسعر معقول”.

وأضافت الشركة: “سيؤدي ذلك إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنية التشفير وسلسلة الكتل، وسيساعد على انتشارها واعتمادها على الصعيد العالمي. هذا؛ وسوف تصدر إتش تي سي المزيد من التفاصيل بشأن المواصفات والتكلفة الدقيقة خلال الأشهر القادمة”.

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وإلى جانب الإعلان عن “إكسودس 1إس”، أعلنت “إتش تي سي” عن جعل حزمة تطوير البرمجيات الخاصة بمحفظة العملات المشفرة Zion Vault مفتوحة المصدر.

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يُشار إلى أن إعلان “إتش تي سي” هذا يأتي بعد نحو عشرة أيام من تصريح مسؤول بالشركة عن عزمها إطلاق جيل ثانٍ من هاتف “إكسودس” Exodus خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وقال مدير التقنيات اللامركزية لدى الشركة التايوانية (فيل تشن): إن تطوير تقنية “سلسلة الكتل” لا يزال في مرحلة مبكرة. وتوقع أن تقدم التقنية إمكانات تجارية هائلة. كما قال: “يمكن تشبيه ‘سلسلة الكتل’ بالقيمة التجارية للبترول في بداية القرن العشرين”.

وكانت شركة “إتش تي سي” قد أعلنت عن هاتف “إكسودس” في العام الماضي، ثم أعلنت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عن بدء مرحلة الطلب السابق على الهاتف بالعملة المشفرة، وبتكلفة بلغت ما يعادل 960 دولارًا أمريكيًا في ذلك الوقت.

ولصعوبة الشراء بالعملة المشفرة لمعظم المستخدمين، قررت الشركة التايوانية في شهر آذار/ مارس الماضي إتاحة الهاتف بالعملات التقليدية، وبسعر 699 دولارًا أمريكيًا.

ويعد مشروع HTC Exodus محاولة من “إتش تي سي” لإنشاء هاتف ذكي صُمم لشبكة الويب اللامركزية، وتأمل الشركة من خلال تبني تقنية “سلسلة الكتل” أن يستهوي هاتفها المتعاملين بالعملات الرقمية المشفرة؛ لما يوفره من حماية للبيانات والمعاملات المالية.