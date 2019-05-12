عندما قررت شركة جوجل دخول سوق الهواتف الذكية؛ ركزت اهتمامها على هواتف الفئة الممتازة، ولكنها غيّرت هذا المبدأ عندما أعلنت عن هاتفي Pixel 3a XL وPixel 3a، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2019.

يأتي الهاتفان بالكاميرا الخلفية نفسها الموجودة في هواتف Pixel 3 الأعلى سعرًا، في حين توجد بعض الميزات التي لا تدعمها الهواتف الجديدة، ولكن بشكل عام يُعد Pixel 3a XL أحد أفضل هواتف الفئة المتوسطة الموجودة في السوق حتى الآن.

فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Pixel 3a XL وPixel 3 XL:

تصميم مماثل، وميزات مختلفة:

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يأتي الهاتفان بتصميم متشابه بشكل لايصدق، ولن تتمكن من التمييز بينهما سوى من لون زر التشغيل، حيث يحتوي هاتف Pixel 3a XL على زر تشغيل بلون برتقالي، بينما يحتوي Pixel 3 XL على زر تشغيل بلون أخضر، وعلى الرغم من أن الهواتف تبدو متشابهة جدًا إلا أن جوجل استخدمت مواد مختلفة في عملية تصنيع الهيكل الخارجي.

يأتي هاتف Pixel 3 XL بظهر مصنوع من الزجاج، ومطلي بمادة البوليمر لمنحه لمسة غير لامعة، بينما يأتي هاتف Pixel 3a XL بظهر مصنوع من مادة البولي كربونات polycarbonate، كما يوجد فرق أكثر وضوحًا في الجهة الأمامية، حيث يتميز هاتف Pixel 3 XL بنوتش Notch كبير لاستيعاب الكاميرا الأمامية المزدوجة، وسماعة المكالمات، في حين يأتي هاتف Pixel 3a XL بكاميرا أمامية أحادية.

يعتبر هاتف Pixel 3a XL أطول وأسمك، ولكن بسبب الحواف الكبيرة في الأعلى والأسفل فإن شاشته تكون أصغر حجمًا. لكن الهاتف نفسه يعتبر أخف وزناً، حيث يزن 167 جرامًا بسبب غطاء الظهر المصنوع من مادة البولي كربونات، في حين يزن هاتف Pixel 3 XL حوالي 184 جرامًا.

الشاشة:

يأتي هاتف Pixel 3a XL بشاشة مقاسها 6 بوصات، بدقة 1080 × 2160 بكسلًا، ومن نوع OLED، وبكثافة 402 بكسل في البوصة الواحدة.

بينما يأتي هاتف Pixel 3 XL بشاشة أكبر، مقاسها 6.3 بوصات بدقة 1440 × 2960 بكسلًا، ومن نوع P-OLED، وبكثافة 523 بكسلًا في البوصة الواحدة.

في هاتف Pixel 3 XL سنجد أن الشاشة تَشغل نسبة 82.8 % من واجهة الهاتف الأمامية، ويدعم الهاتف زجاج Gorilla 5 على الظهر والشاشة؛ للحماية من الخدوش والصدمات. في حين أنه في هاتف Pixel 3a XL تَشغل الشاشة نسبة 76.3 %، ويدعم زجاج Dragontrail الشاشة.

كما يحتوي كلا الهاتفين أيضًا على مكبرات صوت إستريو، ولكن يختلف مكان وجودهما في الهاتفين، ففي هاتف Pixel 3 XL ستجدها في المقدمة أسفل الشاشة، بينما في هاتف Pixel 3a XL ستجدها في الجزء السفلي بجوار منفذ الشحن.

الكاميرا:

الميزة البارزة في هاتف Pixel 3a XL؛ أنه يحمل الكاميرا الخلفية نفسها الموجودة في هاتف Pixel 3 XL الذي يصل سعره للضعف، وهي كاميرا أحادية بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي.

يدعم الهاتفان بعض ميزات الذكاء الاصطناعي، مثل: ميزة Top Shot، التي تتيح للكاميرا اختيار أفضل لقطة من لقطات متعددة بشكل تلقائي، وميزة Super Zoom، التي تحاول تعويض عدم وجود عدسة مقربة عن طريق تعزيز تفاصيل التقريب الرقمي، وميزة Night Sight، التي توفر صورًا عالية الجودة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وهذا يجعل من الصعب التمييز بين الصور التي التقطت بهاتف Pixel 3a XL، وتلك التي التقطت بهاتف Pixel 3 XL.

ولا شك أن هذه الميزة تجعل جوجل تحتل مكانًا مميزًا في المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة، حيث لا يوجد اليوم هاتف يقدم جودة الصور نفسها، وبسعر 479 دولارًا.

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يختلف الهاتفان في الكاميرا الأمامية، حيث يأتي هاتف Pixel 3 XL بكاميرا أمامية مزدوجة العدسة الأساسية؛ بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة f/1.8، والعدسة الثانوية تليفوتوغرافية بدقة 8 ميجابيكسل، وبفتحة f/2.2. في حين يأتي الهاتف الآخر بكاميرا أمامية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0.

الأداء:

على الرغم من أن كلا الجهازين يشتركان في الكاميرا الخلفية نفسها، إلا أنهما لا يعملان بالمعالج نفسه، حيث يعمل هاتف Pixel 3 XL بمعالج Snapdragon 845 من كوالكوم، ثماني النواة، ويدعم معالج الرسوميات Adreno 630، لذلك فهو يعتبر الأفضل للألعاب القوية.

يعمل هاتف Pixel 3a XL بمعالج Snapdragon 670 من كوالكوم، ثماني النواة أيضًا، ولكنه يدعم معالج الرسوميات Adreno 615 الأقل قوة، وهو غير قادر على التعامل بكفاءة مع الألعاب القوية مثل: PUBG، وFortnite.

كما يدعم هاتف Pixel 3 XL الكثير من الميزات الإضافية، مثل: الشحن اللاسلكي، ويدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وقد قررت جوجل عدم توفير أيٍّ من تلك الميزات في هاتف 3a XL كوسيلة لتوفير التكاليف، وهذا أمر منطقي.

يفتقد هاتف Pixel 3a XL أيضًا ميزة رفع الصور والفيديوهات غير المحدودة، ذات الجودة الأصلية، إلى صور جوجل. وبدلاً من ذلك؛ يمكنك استخدام خيار الرفع بجودة عالية فقط، تمامًا مثل أي هاتف أندرويد آخر. وقد احتاجت جوجل إلى اتخاذ قرارات إستراتيجية للتأكد من أن هاتف Pixel 3a XL لن يأخذ مكان هاتف Pixel 3 XL الأغلى سعرًا، وهذا واضح عندما تنظر إلى الميزات المفقودة في الهاتف الجديد.

البطارية، ونظام التشغيل:

نجد أن هاتف Pixel 3a XL يأتي ببطارية سعتها 3700 ميلّي أمبير/الساعة، وهي أكبر مقارنة بهاتف Pixel 3XL الذي يأتي ببطارية سعتها 3400 ميلّي أمبير/الساعة، ولكنها تدعم ميزة الشحن اللاسلكي.

يعمل الهاتفان بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، ولحسن الحظ؛ لم تُجرِ جوجل أي تغييرات فيما يتعلق بنظام التشغيل، حيث يتمتع الهاتفان بمجموعة ميزات نظام التشغيل نفسها، كما سيحصلان على دعم لمدة ثلاث سنوات من التحديثات.

وهذه مشكلة كبيرة في معظم هواتف الفئة المتوسطة، حيث لا تتلقى التحديثات في الوقت المناسب، لذلك من الواضح أن جوجل تريد تمييز هاتف Pixel 3a XL بالكاميرا القوية، وتحديثات نظام التشغيل في الوقت المناسب، مما يجعله الهاتف الأفضل في فئة الهواتف المتوسطة.

النتيجة النهائية:

الاختيار بين الاثنين يعود إلى ما تبحث عنه في الهاتف الجديد الذي تريد شرائه، إذا كنت تريد هاتفًا متوسط المواصفات، ولكنه يلتقط صورًا رائعة، وبسعر 479 دولارًا، فيجب أن يكون Pixel 3a XL هو خيارك الأول.

ولكن إذا كنت تبحث عن هاتف بشاشة عالية الدقة، وشحن لاسلكي، ويدعم ميزة مقاومة الماء، وكاميرا أمامية أفضل، فإن هاتف Pixel 3 XL هو الخيار الأنسب، ولكن ضع في اعتبارك فرق السعر الذي يصل تقريبًا إلى 500 دولارِِ.