أمازون تزيل عن طريق الخطأ إعلانات ذات محتوى ديني

أفاد تقرير إخباري بأن شركة أمازون أزالت عن طريق الخطأ إعلانات ذات محتوى ديني، مما تسبب في تضرر وخسارة بعض البائعين الصغار بسبب “جهل موظفي الشركة”.
وقالت قناة “سي إن بي سي” CNBC: إنها علمت من عدد من البائعين أنهم لاحظوا في الأشهر الأخيرة أن إعلانات منتجاتهم قد عُلِّقت بسبب احتوائها على لغة دينية، ثم أُخبر هؤلاء البائعون عن طريق البريد الإلكتروني بأن إعلاناتهم حُظرت بسبب “تحديث جديد للسياسة” يحظر أي إعلانات تحتوي على “مضمون ديني”.
وأضافت القناة أنها قرأت الرسالة التي أرسلتها أمازون إلى أحد البائعين، وورد فيها: “لا يُسمح بالإعلان عن المنتجات المتعلقة بدين معين”.
وبعد تواصل “سي إن بي سي” مع أمازون، صرح المتحدث باسم الشركة للقناة في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الشركة لم تُجرِ أي تحديثات على سياستها، وأن الموظفين المسؤولين عن الخطأ يخضعون الآن لإعادة تدريب.
وقالت عملاقة التجارة الإلكترونية الأمريكية في رسالتها التي أرسلتها إلى “سي إن بي سي”: “الرسالة الإلكترونية التي رأتها (سي إن بي سي) تحتوي على معلومات غير دقيقة، ولم تتغير سياساتنا القديمة”.
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