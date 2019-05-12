أبرز 5 ألعاب لمستخدمي منصة بلاي ستيشن 4

تعتبر منصة بلاي ستيشن 4 واحدة من أكثر منصات الألعاب الإلكترونية انتشارًا على مستوى العالم، حيث بيع منها أكثر من 96 مليون وحدة حتى الآن.

بالتأكيد هناك عدة أسباب لاستحواذ بلاي ستيشن 4 على حصة كبيرة من سوق منصات الألعاب الإلكترونية، ومن أهم هذه الأسباب: توافر إصدارات مخصصة لها من معظم الألعاب الموجودة في السوق، بالإضافة لوجود إصدارات حصرية من الألعاب مخصصة لها فقط.

سنقوم اليوم باستعراض 5 ألعاب شيقة يمكن لمستخدمي بلاي ستيشن 4 تجربتها:

1- لعبة Fallout 76:

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن: أبرز 7 ألعاب سباق متاحة لنظام أندرويد أبريل 30, 2019 سوني: مبيعات PlayStation 4 تقترب من 100 مليون أبريل 27, 2019 أبرز 7 حواسيب محمولة للألعاب بسعر أقل من 1000 دولار خلال… أبريل 23, 2019

هذه اللعبة من إنتاج شركة Bethesda Game Studios الأمريكية المتخصصة في تطوير الألعاب الإلكترونية، وهي لعبة أكشن، وتقمص أدوار، وتدور أحداثها في المستقبل في إطار من الخيال العلمي، بعد حدوث حرب نووية عالمية.

ويمكن لعبها بواسطة شخص واحد، أو فريق يصل إلى ثلاثة أفراد، ويقوم اللاعبون فيها بمواجهة كائنات غريبة، ظهرت نتيجة تفاعلات حدثت بعد قيام الحرب النووية.

الجدير بالذكر أن هذه اللعبة ليست حصرية لمنصة بلاي ستيشن 4، وإنما توجد منها إصدارات لأجهزة الكمبيوتر، وإكس بوكس ون.

2- لعبة Shadow of the Tomb Raider:

هذا هو أحدث إصدار من سلسلة الألعاب الشهيرة Tomb Raider، وقد اشترك في إنتاج هذا الإصدار شركتا Crystal Dynamics، وEidos Montréal، واللعبة بصفة عامة تنتمي إلى فئة المغامرات والأكشن.

Advertisements

تدور أحداث اللعبة حول الفتاة لارا كروفت الشخصية الرئيسية للسلسلة، والتي تخوض مغامرات مثيرة وسط الأدغال، حيث تقاتل منظمة تُدعى ترينيتي، وتقوم بمداهمة المقابر للحصول على مكافآت جديدة، كما تبحث عن مواد يمكن استخدامها لصناعة أدوات مفيدة لها أثناء خوضها لتلك المغامرات.

بجانب الإصدار المخصص لمنصة بلاي ستيشن 4، فهناك إصدارات أخرى من اللعبة لمنصة إكس بوكس ون، وأجهزة الكمبيوتر.

3- لعبة Red Dead Redemption II:

تدور أحداث هذه اللعبة في نهاية القرن التاسع عشر في الغرب الأمريكي، وتعتبر واحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي صدرت حتى الآن، سواء لمنصة بلاي ستيشن 4 أو للمنصات الأخرى، وقد نالت أكثر من 17 جائزة منذ صدورها في أواخر العام الماضي.

اللعبة تنتمي لفئة الأكشن والمغامرات، وهي من إنتاج شركة Rockstar Games – المنتجة للعبة Grand Theft Auto الشهيرة – وتدور أحداثها حول أحد الخارجين عن القانون، ويدعى آرثر مورجان، والذي يقوم بمواجهة الشرطة، وأعدائه من العصابات الأخرى.

وتتميز اللعبة بدقة الرسوميات المذهلة، التي تجسد الأبطال بشكل يقترب من الأفلام العالية الدقة، وتشمل الكثير من الأنشطة التي يشتهر بها الغرب الأمريكي القديم، مثل: المطاردات بالخيول في الجبال، والمناطق الصحراوية، وإطلاق النار.

4- لعبة UNCHARTED 4: A Thief’s End:

هذه اللعبة متاحة حصريًا لمنصة بلاي ستيشن 4 فقط، ولا يوجد منها إصدارات لباقي منصات الألعاب، وهي من إنتاج شركة Naughty Dog، وتعتبر الجزء الرابع من لعبة أنشارتد، حيث سبقتها ثلاثة أجزاء كانت مخصصة حصريًا لمنصة بلاي ستيشن 3.

تنتمي اللعبة لفئة ألعاب الأكشن والمغامرات، وتعتبر واحدة من أفضل ألعاب هذه الفئة، وتدور أحداثها حول ناثان دريك البطل الرئيسي للعبة، والذي يحاول الوصول إلى الكنز قبل القراصنة الذين يحاولون سرقته.

تتميز اللعبة بثرائها، واحتوائها على العديد من عناصر اللعب المثيرة، حيث تشمل إطلاق النار في بيئات مختلفة، والقفز، والتسلق في مناطق جبلية، وكذلك التسلل، والتخفي، ومطاردات السيارات، كما تتميز بالرسوميات، والتفاصيل العالية الدقة.

5- لعبة Marvel’s Spider-Man:

هذه اللعبة أيضًا مخصصة حصريًا لمنصة بلاي ستيشن 4، ولا توجد منها إصدارات أخرى لباقي المنصات، وهي لعبة أكشن ومغامرات مقتبسة من فيلم البطل الخارق الشهير سبايدرمان.

اللعبة من إنتاج شركة Insomniac Games، وتدور أحداثها حول قدرات سبايدرمان الخارقة، حيث يقفز بين المباني في مدينة نيويورك؛ لينجز المهام المطلوبة منه.

يستطيع سبايدرمان ستخدام عدة أدوات ذكية في اللعبة مثل: الشبكة الكهربائية، وشبكة أخرى تساعده على لصق الأعداء، وتثبيتهم في أماكنهم، ويمكنه الوصول للمزيد من الأدوات الذكية كلما أنجز المزيد من المهام.