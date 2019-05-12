تكنولوجيا: الفيس بوك تقاضي Rankwave لإساءة إستخدام بيانات المستخدمين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل أن تواجه شركة الفيس بوك مزيد من الإنتقادات نتيجة لتسريب بيانات المستخدمين، إتخذت الشركة إجراءات سريعة ضد شركة Rankwave، حيث وجهت إليها تهم في دعوة قضائية بإساءة إستخدام بيانات المستخدمين بهدف الإستهداف الإعلاني.

تعد شركة Rankwave من كوريا الجنوبية أحدث الشركات التي قامت بخرق عقدها مؤخراً مع شركة الفيس بوك، حيث وجهت إليها الفيس بوك إتهامات بإجراء تحليلات لبيانات المستخدمين بغرض إستهداف المستخدمين إعلانياً.

ولقد كشف تقرير جديد على أن شركة Rankwave قامت بجمع بيانات المستخدمين عبر تطبيق يعمل على دراسة التفاعلات الإجتماعية للمستخدمين إلى جانب موقع المستخدمين، حيث كشفت الفيس بوك عن إساءة إستخدام شركة Rankwave للبيانات بعد أن رفضت الشركة لأكثر من مرة عملية التدقيق التي بدأتها الفيس بوك منذ عام 2018.

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كما أكدت الفيس بوك على إعطاء شركة Rankwave الكورية الكثير من الوقت والفرص للموافقة على عملية التدقيق وإثبات إحترام الشركة لنصوص العقد، من جانب أخر قامت شركة الفيس بوك بتعليق حسابات وتطبيقات Rankwave، كما رفعت دعوى قضائية تطالب فيها الشركة الكورية بالخضوع للتدقيق لإثبات عدم إنتهاك الشركة لسياسة الفيس بوك في حماية بيانات المستخدمين.

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