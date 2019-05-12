تكنولوجيا: Logitech G502 المخصصة للألعاب تأتي بتصميم لاسلكي وبآداء أكثر سرعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت Logitech إصدارها الجديد من فارة Logitech G502 المخصصة للألعاب، والتي تتميز بتصميم لاسلكي خفيف يتميز بآداء أكثر سرعة مقارنة بالإصدار السابق.

كشفت شركة Logitech عن إصدارها الجديد من فارة Logitech G502 المخصصة للألعاب والتي تأتي بتحسينات وتصميم لاسلكي جديد، كما تتميز فارة G502 Lightspeed بآداء فائق السرعة، حيث تؤكد Logitech على أن الفارة أسرع من الإصدارات التقليدية التي تعتمد على الإتصال بالأسلاك.

ويتفادى غالباً المستخدمين من اللاعبين الفارة التي تعتمد على الإتصال اللاسلكي لتجنب ضعف الإتصال أو تأخر الإستجابة في هذه الفئة من الإكسسوارات، إلا أن Logitech تؤكد على أن فارة G502 Lightspeed ستكون مصدر جذب للمستخدمين من اللاعبين بآداءها المميز، أيضاً تأتي G502 Lightspeed بميزة الشحن اللاسلكي لتدعم المستخدم لأطول وقت في الألعاب.

مميزات أخرى في فارة الألعاب G502 Lightspeed

تضم فارة الألعاب ميزة المستشعر البصري HERO المميز بدقة 16K، والذي يأتي بحساسية إستشعار تصل إلى 16000 DPI، مع تقنية تتبع عند 400 وIPS لتدعم آداء إنسيابي فائق السرعة وبإستجابة سريعة أيضاً.

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كما يدعم الفارة برمجيات Logitech G Hub التي تتيح للاعبين تخصيص الإضاءة والألوان، كما تأتي الفارة بعدد 11 من الأزرار القابلة أيضاً للبرمجة والتخصيص وفقاً للتجربة المفضلة للمستخدم.

تصميم فارة G502 Lightspeed

تتميز فارة G502 Lightspeed بتصميم خفيف الوزن بفارق 7 جرام عن الإصدار السابق، كما تتيح للمستخدم أيضاً تخصيص المقاومة المفضلة في الفارة من خلال 6 أوزان تتيح للمستخدم تخصيص وزن الفارة للحصول على وزن أكبر وتوازن أعلى في الألعاب.

ومن المقرر أن تتوفر فارة Logitech G502 المخصصة للألعاب بسعر 150 دولار تقريباً، حيث توفرها Logitech للبيع خلال هذا الشهر.

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