ألمانيا تدرس قوانين جديدة لحماية اليافعين من الشراء-داخل-الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقريرٍ جديدٍ من Gamesindustry فإن مُقاطعة بافاريا في ألمانيا قد أعدّت مسودة قوانين جديدة مخصصة لحماية الصغار من الشراء-داخل-الألعاب و الذي يُعرف بمُصطلح microtransactions بين جمهور ألعاب الفيديو، لا سيما على صعيد صناديق الغنيمة التي يُمكن شراؤها بالمال الحقيقي، إلا أن المُشتري لا يعرف ما الذي سيحصل عليه قبل الدفع في عملية تبدو شبيهة بعض الشيء بالقمار.

و أكّد الخبير القانوني الألماني Sebastian Schwiddessen من هيئة Baker McKenzie أن هذه القوانين تمت صياغتها كرد فعل على الجدل الدائر حالياً بخصوص بخصوص صناديق الغنيمة و طرق جني المال في الألعاب. و من المفترض أن تمنع القوانين الجديدة في حال المصادقة عليها، استغلال الصغار و اليافعين و استغلال نقص خبرتهم.

التطبيق لهذه القوانين سيعتمد على دراسة كل حالة على حدة و ذلك لتحديد إن كان المُنتج يحاول استغلال صغار السن مالياً أم لا.