Nintendo تؤكد أنها متمسكة بنموذجها التقليدي في أجهزة الألعاب رغم تغيرات السوق نحو الحوسبة السحابية

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال اجتماع المستثمرين لشركة ننتندو اليابانية، تم سؤال رئيس الشركة الحالي “فوروكاوا” حول مُستقبل و تجارة الشركة في ظل التغييرات التي تطرأ على عالم الألعاب مع تعريف تقنيات مثل الحوسبة السحابية و شبكات الجيل الخامس.

“فوروكاوا” أكّد أنه لا يعتقد بأن الألعاب ستنتقل إلى الحوسبة السحابية في الوقت الحالي و إنما سيحصل ذلك بالتدريج مع تطور التكنولوجيا، و على الرغم من أن ننتندو ترغب في أن تبقى مواكبة لهذه التكنولوجيا، إلا أن نموذج عمل الشركة الأساسي لن يتغير، و هذا النموذج هو تقديم خليط ترفيهي يُميز ننتندو عن الشركات الأخرى من العتاد (hardware) مع software مبني خصيصاً لهذا العتاد. ليس هذا فحسب، بل يرى “فوروكاوا” أن هذا الخيار ستزداد قيمته أيضاً.

“فوروكاوا” أكّد أن هذا الخيار هو الأولوية القصوى للشركة في الوقت الحالي.