فاطمة أيت طالب - دبي - كان مارك سيرني مُهندس البنية المعمارية لجهاز سوني القادم للجيل الجديد قد أجرى لقاءً حصرياً مع Wired استعرض فيه أولى التفاصيل عن الجهاز المنزلي القادم من الشركة و الذي سنفترض أنه سيحصل على الاسم Playstation 5 رغم أن هذا لم يتم تأكيده رسمياً حتى الآن.
بجانب التأكيد على تقديم تقنية Ray Tracing و الصوت المُحيطي و معالج رايزن من الجيل الثاني بحجم 7 نانومتر، كانت سوني قد أكدت أيضاً أن الجهاز سيقوم باستعمال SSD متطور و أعلى سرعة مما هو متوفر في الأسواق حالياً.
مجلة البلايستيشن الرسمية و من خلال عدد شهر يونيو حصلَت على تصريح إضافي من سوني:
تقنية Ultra SSD ذات السرعة الفائقة هي مفتاح جوهري في خططنا للجيل القادم. رؤيتنا أن نجعل أوقات التحميل شيئاً من الماضي، مما سيسمح للمطورين بخلق تجارب لعب جديدة و مُميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر Sony: سنجعل أوقات التحميل شيئاً من الماضي مع تقنية Ultra SSD لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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