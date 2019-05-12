Sony: سنجعل أوقات التحميل شيئاً من الماضي مع تقنية Ultra SSD

فاطمة أيت طالب - دبي - كان مارك سيرني مُهندس البنية المعمارية لجهاز سوني القادم للجيل الجديد قد أجرى لقاءً حصرياً مع Wired استعرض فيه أولى التفاصيل عن الجهاز المنزلي القادم من الشركة و الذي سنفترض أنه سيحصل على الاسم Playstation 5 رغم أن هذا لم يتم تأكيده رسمياً حتى الآن.

بجانب التأكيد على تقديم تقنية Ray Tracing و الصوت المُحيطي و معالج رايزن من الجيل الثاني بحجم 7 نانومتر، كانت سوني قد أكدت أيضاً أن الجهاز سيقوم باستعمال SSD متطور و أعلى سرعة مما هو متوفر في الأسواق حالياً.

مجلة البلايستيشن الرسمية و من خلال عدد شهر يونيو حصلَت على تصريح إضافي من سوني: