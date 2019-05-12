فاطمة أيت طالب - دبي - سبق و أن تعاونت The Pokemon Company و شركة Niantic الأمريكية لإطلاق لعبة Pokemon GO التي حظيت بشعبية هائلة في مختلف بقاع العالم على الأجهزة الذكية، و بنجاح كبير لتقنية الواقع المعزز أيضاً. حسناً ها نحن نحصل على أولى التفاصيل حول الخطوة القادمة للسلسلة على الهواتف.
اللعبة القادمة من سلسلة بوكيمون ستصدر للهواتف الذكية و التي تم وصفها بأنها مشروعٌ مُشوّق، ستصدر هذا العام المالي أي قبل نهاية مارس 2020 و ذلك بتعاون بين شركة البوكيمون و شركة DeNa المتخصصة في ألعاب الهواتف الذكية، و التي استحوذت شركة Nintendo على نسبة بسيطة من أسهمها في وقتٍ سابق.
يُذكر بأن هذا العام سيشهد إصدار لعبة Pokemon Sword & Shield على الننتندو سويتش.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن شراكة جديدة بين DeNa و شركة البوكيمون لإطلاق لعبة Pokemon للهواتف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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