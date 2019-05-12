الإعلان عن شراكة جديدة بين DeNa و شركة البوكيمون لإطلاق لعبة Pokemon للهواتف

فاطمة أيت طالب - دبي - سبق و أن تعاونت The Pokemon Company و شركة Niantic الأمريكية لإطلاق لعبة Pokemon GO التي حظيت بشعبية هائلة في مختلف بقاع العالم على الأجهزة الذكية، و بنجاح كبير لتقنية الواقع المعزز أيضاً. حسناً ها نحن نحصل على أولى التفاصيل حول الخطوة القادمة للسلسلة على الهواتف.

اللعبة القادمة من سلسلة بوكيمون ستصدر للهواتف الذكية و التي تم وصفها بأنها مشروعٌ مُشوّق، ستصدر هذا العام المالي أي قبل نهاية مارس 2020 و ذلك بتعاون بين شركة البوكيمون و شركة DeNa المتخصصة في ألعاب الهواتف الذكية، و التي استحوذت شركة Nintendo على نسبة بسيطة من أسهمها في وقتٍ سابق.

يُذكر بأن هذا العام سيشهد إصدار لعبة Pokemon Sword & Shield على الننتندو سويتش.