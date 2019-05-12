انت الان تتابع تفاصيل خبر تقنية الـ"Deepfake" تعيد فناناً إلى الحياة بعد موته! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 12 مايو 2019 09:51 مساءً - عمل متحف سان بطرسبرج في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، على تحقيق أمنية الرسام سلفادور دالي، بالعودة بعد الموت، باستخدام تقنية "التزيّف العميق".

فقد أنشأ المتحف معرضاً أطلق عليه "حياة دالي"، بالتعاون مع شركة مختصة، عملت على إعادة إنشاء دالي وبالحجم الطبيعي باستخدام تقنية تحرير الفيديو التي تعتمد على التعلم الآلي.

باستخدام لقطات أرشيفية من مقابلات دالي، سحب المختصون أكثر من 6000 إطار، واستخدموا 1000 ساعة من التعلم الآلي لتدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على وجه دالي، بعدها أنتجوا صوتاً يمكنه محاكاة لهجة دالي الفريدة، والتي هي مزيج من الفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

في المعرض أنشئت شاشة خاصة للعرض، وعندما ينقر الزوّار على الجرس يظهر دالي أمام الزائرين، ويروي لهم قصصاً عن حياته.

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مدة الفيديو 45 دقيقية، تروي تفاصيل وأحداثاً مختلفة، وفي كل مرة ينقر الزائر على الزر يظهر فيديو مغاير للمشهد الذي قبله.

يهدف معرض "دالي لايف" إلى جعل الزوار يتعاطفون مع دالي كإنسان، وفي نهاية لقاء دالي مع زوّاره يلتفت إليهم سائلاً إياهم عن رغبتهم بالتقاط سيلفي، فيستدير ويخرج جوالاً ويلتقط صورة معهم، ثم ترسل للزائرين تذكاراً.

يذكر أن المعرض سيفتح في 11 مايو في ذكرى ميلاد "دالي" ال 115.