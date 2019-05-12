شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من أيفون 3 لماك بوك برو .. 30 منتجا لأبل أصبح غير موجود الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل عام يتمسك المستخدمون بمنتجات أبل لفترة أطول من الشركات الأخرى، ربما يكون ذلك لأنها تدوم أكثر من غيرها أو حقيقة أن الناس ينفقون الكثير من المال عليها مما يجعل التخلى عنها صعبًا، لكن مهما كان الأمر، فإن عملاق التكنولوجيا لديه قائمة - يتم تحديثها بانتظام - بمنتجات "قديمة" أو كما تصفها على أنها "قديمة"، ففي إحدى صفحات الدعم الخاصة بموقع أبل الرسمي، تصف الشركة المنتجات القديمة بأنها "تلك التي لم يتم تصنيعها منذ أكثر من 5 وأقل من 7 سنوات، فى حين أن المنتجات المتقادمة هى تلك التى تم إيقافها منذ أكثر من 7 سنوات.

وفيما يلى ندرج 30 منتجًا ينتمي إلى قائمة أبل القديمة والمتقادمة:

- هاتف أيفون الذى تم إطلاقه فى 2007

- ماك بوك آير (11-inch, أخر 2010)

- iPad (original): تم إطلاقه فى 2010

- أيفون 3G 8GB, 16GB: تم إطلاقه فى 2008

- ماك بوك برو (13-inch, بداية 2011)

-iPad 3G

- أيفون 3GS 16GB, 32GB: تم إطلاقه فى 2009

- ماك بوك آير (11-inch, منتصف 2011)

-iPad (3rd generation) Wi-Fi

- أيفون 4: تم إطلاقه فى 2010

-ماك بوك برو (15-inch, بداية 2011)

- iMac (27-inch, أخر 2012)

- أيفون 4s: تم إطلاقه فى 2011

ماك بوك آير (11-inch, منتصف 2012)

-iPad 2

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-أيفون 5

-ماك بوك آير (13-inch, منتصف 2011)

-iPad 2 3G

- ماك بوك آير (13-inch, منتصف 2012)

- iPod touch

-ماك بوك برو (13-inch, أخر 2011)

-iPod touch (2nd generation) 8GB

- ماك بوك برو (15-inch, أخر 2011)

- iPod nano (6th generation): تم إطلاقه فى 2010

- ماك بوك برو (17-inch, أخر 2011)

-ماك بوك برو (15-inch, منتصف 2012)

-ماك بوك برو (Retina, منتصف 2012)

-ماك بوك برو (Retina, 13-inch, أخر 2012)

-ماك بوك برو (Retina, 13-inch,بداية 2013)

ماك بوك برو (Retina, 15-inch,بداية 2013)