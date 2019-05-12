شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل شاشة هاتفك الأيفون مؤهلة للاستبدال مجانا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أى شخص يمتلك جهاز أيفون معرض لتلف شاشة الهاتف فى كثير من الأحيان، خاصة عند سقوط الهاتف على الأرض عن طريق الخطأ، ولعل عملية إصلاح أو استبدال الشاشة سيكلف الكثير من الأموال، لكن الكثيرين لا يعلمون أن شركة أبل لديها برنامج لاستبدال شاشة الهاتف، مخصص فقط لهواتف iPhone X.

حددت شركة أبل بعض الحالات التى يكون فيها الهاتف ضمن برنامج الاستبدال وهي:

▪ عدم استجابة الشاشة أو جزء منها أو استجابتها بشكل متقطع.

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▪ إصدار الشاشة لردود فعل مختلفة، بالرغم من عدم حدوث لمس.

وكانت شركة أبل قد اعتادت إطلاق برامج إصلاح واستبدال مجانية للعديد من منتجاتها المختلفة، خاصة أنها لا تقوم بإصلاح أي جهاز سبق وأن تم إصلاحه لدى متاجر الطرف الثالث.