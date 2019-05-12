تكنولوجيا: تطبيقات تحتاجها في شهر رمضان.. تطبيق للصلاة وآخر لمنعك من الزيادة في الوزن

أهلا بكم في شهر رمضان، ساعات طويلة تمر، أولها نشاط وحيوية وفرحة بقدوم الشهر الكريم، وآخرها إرهاق بدني وشعور بالصداع والدوخة، إلا أن نسمع صوت المدفع، ونفطر على المشروبات الساخنة والتمر، ثم باقي الأطعمة والحلويات، ثم الصلاة والعبادة.

حقا إنه شهر مختلف ورائع، لكنه في حاجة إلى تخطيط وترتيب حتى نستطيع الاستفادة منه على قدر الإمكان، بداية من علاقتنا مع الله وصولا إلى صحتنا، وكالعادة توفر لنا التكنولوجيا بعضا من هذا التخطيط والترتيب، من خلال تطبيقات حديثة يمكننا الاستعانة بها.

تطبيق الصلاة iPray

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يحتوي تطبيق الصلاة iPray على واجهة مستخدم مصممة يدويا، تتضمن مواقيت الصلاة وبوصلة للقبلة على نفس الشاشة، ويضمن لك الحصول على مواقيت الصلاة الدقيقة، وتنبيهك في موعد الأذان مهما كان موقعك، بجانب أنه يعمل مباشرة دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، تصفحة من هنا.

تطبيق القرآن المجيد Quran Majeed

يساعدك تطبيق القرآن المجيد على الاستمرار في قراءة كل أجزاء القرآن في شهر رمضان، حيث يوفر لك مع الأجزاء بصيغة pdf خاصية التدوين، أي يمكنك أن تحدد الجزء الذي توقفت عنه وترغب في الاستكمال منه، كما به خاصية الرسائل اليومية، لتساعدك على تعلم صفة جديدة في الشهر الكريم، حمله من هنا.

تطبيق Lose It

يساعدك تطبيق Lose It على فقدان الوزن، وتوفير كل ما تحتاجه لتحقيق هذا الهدف، من خلال التحكم في الذات والمثابرة، عن طريق تذكيرك دائما بتناول أطعمة محدودة السعرات الحرارية، كل ما عليك فعله هو تثبيت التطبيق، ومتابعته والسير على نظامه، حتى لا تكتسب وزن إضافي في شهر رمضان، نزل التطبيق على هاتفك من هنا.