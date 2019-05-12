بوليتكنك البحرين تطلق أول مركز من نوعه في البلاد للجيل التالي من تقنيات "إس إيه بي"

المنامة - الخليج 365 :

أعلنت اليوم المديرة التنفيذية لدى "إس إيه بي" في البحرين، رهام الموسى، أن حكومة المستقبل والتحول الرقمي يقودان سوق تقنية المعلومات في البلاد للوصول إلى مستوىً قياسي قدره 70 مليون دينار بحلول العام 2021.

وتواصل المؤسسات والشركات العاملة في البحرين مسيرة التحوّل الرقمي، لا سيما عبر اللجوء إلى الأنظمة والتطبيقات البرمجية القائمة على البيانات الفورية، لإحداث التحوّل المنشود في الخدمات المقدمة إلى السكان والمتعاملين، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهدافها الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، الأمر الذي ساهم في نموّ سوق تقنية المعلومات البحرينية بنسبة ثمانية بالمئة لتصل إلى 70 مليون دينار بحلول العام 2021، وفقاً لشركة "بي إم آي" للأبحاث.

وقالت رهام الموسى المديرة التنفيذية المعيّنة حديثاً لدى "إس إيه بي" في البحرين، إن الإنفاق المرتفع على تقنية المعلومات في البحرين يُظهر "مدى تسارع التحوّل الرقمي في القطاعين العام والخاص"، وأضافت: "أصبحت المؤسسات البحرينية العاملة في القطاع العام، فضلاً عن المصارف والمؤسّسات المالية، مؤسسات ذكية ذات ميزة تنافسية وقدرة على التنبؤ باحتياجات السكان والمتعاملين، ودفع عجلة الابتكار".

ويشكّل عمل الشركات البحرينية في البيئات السحابية سبيلاً لخفض التكاليف وتحقيق المرونة والتوسع في الأعمال، متيحاً إحدى أكبر الفرص أمام الشركات لإحراز التقدم المنشود. وتشهد "إس إيه بي" اهتماماً بحرينياً بارزاً بمركز "إس إيه بي" الرقمي ومركز البيانات السحابي الواقعين في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق، أطلقت بوليتكنك البحرين أول مركز من نوعه في البلاد للجيل التالي من تقنيات "إس إيه بي"، دعماً لمجتمع الابتكار والشباب. وتمكّن الفضاءات الافتراضية في الجامعات الرائدة منظومة العملاء والشركاء التابعة لشركة "إس إيه بي" من إشراك الطلبة في الابتكار والتعاون.

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وبهذه المناسبة، أعرب د. جيف زابودسكي الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين، عن سعادته بإطلاق أول مركز للجيل التالي من تقنيات "إس إيه بي"، مؤكداً الرغبة في "مواصلة التعاون مع شركائنا في مختلف القطاعات لضمان تعليم طلبتنا وفق أفضل الممارسات، باستخدام الموارد التقنية المتقدمة من برمجيات "إس إيه بي" ومنهجياتها في الفصول الدراسية".

وكان وسام القاضي المدير العالمي لمختبرات الجيل التالي من "إس إيه بي" تحدّث خلال فعالية "أنباوند البحرين" للابتكار التي أقيمت في مارس الماضي، عن الطريقة التي تكفل للمؤسسات التأثير في الابتكار من خلال تنشيط التفكير والتصور المرتبطَين بالخيال العلمي، والريادة في تحقيق الأهداف المرتبطة بالأهداف العالمية للأمم المتحدة. كما سلّط الضوء على دعم "إس إيه بي" مبادرة "مليار حياة" One Billion Lives ومختبرات "نكست-جن" لتشجيع الإبداع وريادة الابتكار وريادة الأعمال بالتعاون مع منظومة "إس إيه بي" الواسعة من الشركاء والعملاء.

من جانبه، اعتبر أحمد الفيفي النائب الأول للرئيس والمدير العام لشمال منطقة الشرق الأوسط لدى "إس إيه بي"، البحرين إحدى أسواق النمو الرئيسة لا سيما في العمليات السحابية للشركات ودفع عجلة الابتكار ودعم تنمية المواهب الشابة وإعدادها للمستقبل، وقال: "تمتلك رهام الموسى خبرة واسعة في تقنية المعلومات ومهارات القيادة تخوّلها المساهمة في قيادة التحوّل الرقمي وتسريعه في البحرين وإحداث التحوّل في مختلف جوانب الحياة".

وكانت رهام الموسى، التي جرت ترقيتها داخل "إس إيه بي" إلى المنصب الجديد، تشغل منصب مدير أول لقطاع الرعاية الصحية والخدمات العامة في "إس إيه بي" السعودية، وهي تتمتع بخبرة تمتدّ لأكثر من سبع سنوات في تقنية المعلومات، كما أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في تقنية المعلومات من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية.