تكنولوجيا: تقرير يؤكد على خطط ابل لدفع إختيارات جديدة في الألوان للإصدار القادم من iPhone XR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقرير جديد نشر مؤخراً من Mac Otakara في اليابان أشار إلى أن ابل تخطط لإستبدال اثنان من الألوان التي قدمت في هاتف iPhone XR بإختيارات جديدة في الألوان لإصدار هذا العام.

لم تؤكد التسريبات التي نشرت حتى الآن على الاسم الذي ينطلق به هاتف ابل الأقل تكلفة iPhone XR هذا العام، حيث أشارت بعض التوقعات إلى أن الهاتف ينطلق بعنوان iPhone XR 2، بينما أشارت توقعات أخرى إلى أن الهاتف يعرف بiPhone 11R.

وفي تقرير جديد نشر من Mac Otakara في اليابان جاءت تفاصيل جديدة حول خطط ابل لإستبدال اثنان من ألوان إصدارها منخفض التكلفة بألوان جديدة، حيث من المتوقع إستبدال ألوان الأزرق والأحمر بألوان الأخضر واللافندر، على أن تبقى الإختيارات الأخرى في ألوان الهاتف دون تغيير ومنها الأسود، الأصفر، والاحمر الداكن.

ولقد كشفت تسريبات مصورة جديدة مؤخراً عن تصميم الكاميرة في الإصدار القادم من iPhone XR، حيث يأتي الهاتف هذا العام بنفس تصميم الإصدارات الأعلى من iPhone 11، وiPhone 11 Max، حيث تتميز الكاميرة بتصميم مربع الشكل، إلا أن هذا الإصدار يضم إعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية.

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كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف iPhone XR يضم هذا العام مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل مع مستشعر مميز بعدسات telephoto يدعم تكبير حتى مرتين.

أيضاً يأتي هاتف iPhone 11R هذا العام بتقنية الشحن المعاكس من هاتف إلى أخر أو بقدرة على شحن إكسسوارات ابل اللاسلكية أو التي تعتمد على الشحن اللاسلكي، كما يأتي بقدرة بطارية تصل إلى 3089 mAh هذا العام.

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