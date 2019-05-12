تكنولوجيا: هاتف OnePlus 7 Pro يجلب محرك للإهتزاز بقوة أكبر بنسبة 200%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس على كفاءة آداء تقنية الإهتزاز في هاتف الشركة القادم OnePlus 7 Pro، الذي يأتي بمحرك يدعم إهتزازات أكثر قوة بنسبة 200% مقارنة بالإصدارات السابقة.

أيام تفصلنا عن الإعلان الرسمي عن هواتف وان بلس المميزة لهذا العام OnePlus 7 Pro، وOnePlus 7، إلا أن مميزات الإصدارات الجديدة تستمر في جذب الأضواء إليها مع مزيد من الإعلانات التشويقية أو التسريبات التي تتوالى على شبكة الإنترنت.

وفي تصريحات جديدة من الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس Pete Lau، أكد على أن الشركة تقدم إصدارها المميز هذا العام OnePlus 7 Pro بقدرة أعلى لمحرك الإهتزاز في الهاتف ليتخطى قدرة إصدارات العام الماضي، التي سجلت بالفعل شكاوى من مستخدمي الهاتف نتيجة لضعف قدرة وكفاءة الإهتزاز في الهاتف.

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أيضاً يبدو أن شركة وان بلس وجدت التقنية الأمثل في محرك جديد في هاتف OnePlus 7 Pro الذي يدعم إهتزازات قوية وبكفاءة أفضل بنسب 200% من الإصدارات الحالية، كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس على أن الهاتف سيأتي بثلاثة من الإختيارات في مستوى الإهتزاز، كما يدعم 6 أنماط للإهتزاز في المكالمات الصوتية أو الإشعارات.

كما أضاف Pete Lau أن هاتف OnePlus 7 Pro يدعم أيضاً ميزة ضبط الإهتزازات للوحة المفاتيح، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف يوم 14 من مايو لنتعرف على تفاصيل تقنية وان بلس في الإصدارات المميزة هذا العام.

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