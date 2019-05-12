شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون موسك يسخر من جهود شركة "جيف بيزوس" لإرسال البشر للقمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جيف بيزوس يوم الخميس عن رؤية شركته Blue Origin الكبرى للسفر إلى القمر، وأزاح الستار عن المركبة الفضائية القمرية الجديدة لشركة الفضاء، والتى يطلق عليها اسم Blue Moon، لكن يبدو أن هذه الخطط أثارت غيرة "إيلون موسك" رئيس شركة سبيس إكس.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، نشر موسك تغريدة كتب فيها "توقف عن الإغاظة" فى وقت متأخر من الليل، تتضمن صورة ساخرة من مركبة شركة Blue Origin.



تغريدة موسك

ولم تكن هذه المرة التى يتبادل فيها المليارديران تغريدات ساخرة فيما بينهما، إذ يستغلان موقع تويتر للسخرية من بعضهما البعض، جنبا إلى جنب التحدث عن إنجازاتهما، ففى شهر أبريل أعلنت أمازون أنها ستطلق الآلاف من الأقمار الصناعية التى تبث الإنترنت فى مدار أرضى منخفض، وهو مشروع مشابه لستارلينك، الذى تطوره شركة سبيس إكس.

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قبل ذلك، فى عام 2015، تفاخر بيزوس بإطلاق شركته بلو أوريجينج صاروخًا فى الفضاء وعودته مرة أخرى إلى الأرض، واصفًا الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام بأنه "أندر الوحوش"، مضيفا أن شركته جعلت هذا العمل الشاق "يبدو سهلاً ".

ولم يثير هذا الوصف سعادة موسك، إذ رد عليه فى تغريدة، يقول له أنه أرسل صاروخًا فقط إلى الفضاء، وليس فى المدار.