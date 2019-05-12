شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى ايه مشروع STARLINK وهيفرق إزاى فى سرعة الانترنت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعنى ايه مشروع "Starlink"؟ سؤال يهم كل شخص مهتم بسرعة الانترنت أى أن أهميته تشمل كل شخص على هذا الكوكب ممن يستخدمون شبكة الإنترنت، ويتمنون أن تصبح أسرع يوما عن الآخر، فهذا المشروع يهدف لإنشاء شبكة انترنت عالمية عالية السرعة بشكل لا تصدقه.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أقدم على هذا المشروع إيلون موسك، وهو الرئيس التنفيذى لشركة " SpaceX"، والذى قرر إطلاق آلاف الأقمار الصناعية على مدار منخفض من الأرض من أجل سرعة انترنت عالية غير مسبوقة، وسمى مشروع " Starlink".



starlink

تقول شركة SpaceX، إن وضع كل هذا العدد من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض سيوفر إنترنت عالي السرعة يشبه وضع كابل في جميع أنحاء العالم، و هدفها هو نقل الإنترنت فائق السرعة إلى منزلك من الفضاء.

Advertisements

وتريد الشركة إنشاء نظام عالمي فإن المشروع قد يمنح ثلاثة مليارات شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإنترنت حاليًا بطريقة رخيصة للوصول إلى الإنترنت، ويمكن أن يساعد أيضًا من خلال أرباحه تمويل مدينة مستقبلية على سطح المريخ، وهى هدف أخر لموسك مع مرور الوقت وبداية استيطان المريخ.

وقدمت الشركة مؤخرًا خططًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق 4 آلاف و425 قمرًا صناعيًا في المدار فوق الأرض، أى ثلاثة أضعاف ما هو قيد التشغيل حاليًا، وقالت الشركة إنه بمجرد النشر الكامل للأقمار الصناعية، فإن نظام SpaceX سيمر فعليًا بجميع أجزاء سطح الأرض.

ومن المتوقع أن يستغرق الأمر أكثر من خمس سنوات واستثمار 9.8 مليار دولار، ووصف موسك المشروع بإعادة بناء الإنترنت في الفضاء، لأنه سيقلل الاعتماد على الشبكة الحالية لكابلات الألياف البصرية الموجودة تحت سطح البحر والتي تعبر الكوكب.

ورحبت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بالمخطط كوسيلة لتوفير اتصالات الإنترنت لعدد أكبر من الناس.