شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الأزرق يظهر بالسماء يوم 18 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيشهد الأرض ظاهرة فلكية مثيرة للاهتمام وهى ظهور القمر الأزرق الكامل فى السماء مساء يوم 18 مايو، وستكون هذه هى الفرصة الأخيرة لرؤية هذه الظاهرة، فلن يظهر القمر الأزرق مرة أخرى سوى بحلول 22 أغسطس 2021.

ووفقا لموقع "ميرور" البريطانى، يحدث اكتمال القمر عندما يقع القمر على الجانب الآخر من الأرض مثل الشمس، مما يعنى أن وجهه يكون مضاء بالكامل.

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وبينما يُعرف هذا القمر بالأزرق، إلا أنه لن يظهر باللون الأزرق فى سماء الليل، بدلاً من ذلك، يكتسب هذا الاسم نظرًا لحقيقة أنه هو الثالث من أربعة أقمار كاملة فى هذا الموسم.

وعادة لا تظهر سوى ثلاثة أقمار كاملة فى موسم واحد، مما يجعل هذا الحدث نادرًا، إذ قالت ناسا: "ظهور القمر الأزرق حدث خاص لأنه القمر الإضافى فى موسم واحد بأربعة أقمار ممتلئة، ويحدث هذا عادة كل عامين ونصف فقط."

جدير بالذكر كان هذا القمر يُعرف باسم Full Flower Moon لدى القبائل الأمريكية الأصلية، لأنه يظهر فى الربيع، حيث تبدأ الأزهار أيضًا فى الظهور.