شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيشتغل إزاى.. هكذا يعمل الريموت كنترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر جهاز "الريموت كنترول"، أحد الأجهزة المهمة التى نعتمد عليها في الكثير من أمورنا الحياتية بشكل يومي، بداية من التلفزيون للتكيف للإضاءة وغيرها من الأمور، لكن هل فكرت يوما ما في الآلية التى يعمل من خلالها الريموت كنترول، وفيما يلى نوضح ذلك وكيفية عمله.

الريموت كنترول:

يعمل الريموت كنترول على نقل التعليمات بشكل غير لاسلكي من خلال الأشعة تحت الحمراء أو موجات الراديو وأحياناً الموجات فوق الصوتية.

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الأشعة تحت الحمراء:

تنتج الأشعة تحت حمراء عن مكون صغير إلكتروني يعرف بـ " ديود" يعمل على بث الأشعة تحت الحمراء حيث يقوم بتحويل الإشارة كهربائية ذات جهد يقارب 1.5 فولط إلى إشارة من الأشعة الضوئية تحت الحمراء ويتراوح الطول الموجي للأشعة من (800—1000 نانومتر)، وتتمثل ذروة الإرسال لجهاز التحكم عن بعد بما يقارب 940 نانومتر، وقد أصبح هذا النظام شائعاً جداً ويستخدم النظام لإعطاء أوامر لمختلف أنواع الأجهزة.

كيفية عمل الريموت:

تقوم الفكرة على مرسل ومستقبل، ففي الأشعة تحت الحمراء تتكون الرسالة الرقمية المرسلة من قبل الريموت كنترول من شفرة ثنائية، تستخدم النظام الثنائي لتمثيل الأرقام 0و 1، ويكون شكل الرسالة المرسلة مقسم إلى أجزاء، حيث يكون أول جزء هو شفرة البداية للإرسال، أما في وسط الرسالة فتوجد المعلومات المصاحبة لها، إضافة إلى شفرة تعريف جهاز المستقبل، وهي مهمة لتمييز جهاز التحكم الخاص.