الحرارة تصل لـ41.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الإثنين "ثامن أيام رمضان"، يشهد طقسا معتدلا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا، لتصل العظمى لـ41 درجة على بعض المناطق، لطيف ليلا.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

موجة حارة جديدة تضرب البلاد

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وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد كشف في تصريحات تليفزيونية، عن تعرض البلاد لموجة حارة جديدة، بداية من الأحد، تستمر حتى نهاية الإسبوع، حيث من المتوقع أن تفوق درجات الحرارة المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

3 نصائح من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الإثنين: