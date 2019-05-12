تكنولوجيا: هاتف Oppo F11 Pro يتوفر الآن بإختيار جديد في الألوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo عن إختيار جديد في الألوان المتاحة لهاتفها المميز Oppo F11 Pro، حيث تقدم إختيار جديد متدرج من اللون الرمادي إلى البنفسجي ينطلق بعنوان Waterfall Gray.

قدمت شركة Oppo هاتفها المميز Oppo F11 Pro للأسواق مؤخراً باثنان من الإختيارات في الألوان، واليوم تضيف الشركة لون جديد متدرج يعرف بWaterfall Gray، على أن يتوفر في عدة أسواق حول العالم.

ومن المقرر أن يتوفر الإختيار الجديد من ألوان هاتف Oppo F11 Pro في كلاً من أسواق ماليزيا على موقع الشركة الرسمي، كما يتوفر للحجز المسبق خلال هذا الأسبوع في تايلاند، أيضاً من المقرر أن يتوفر في الفلبين بالتزامن مع إحتفالات الشركة بعامها الخامس في سوق الفلبين.

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يذكر أن هاتف Oppo F11 Pro أطلق خلال الفترة الماضية أيضاً في إصدار خاص بثيم Avengers وشعار الفيلم أيضاً، لذا سيكون لدى لمستخدمين أكثر من إختيار لهاتف Oppo المميز.

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