تكنولوجيا: Withings تقدم سلسلة ساعات Steel HR Sapphire بتصميم أنيق وسعر 335 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت شركة Withings مؤخراً إصداراتها الجديدة من سلسلة ساعات Steel HR Sapphire Signatur، التي تأتي بتصميم أنيق وبسيط مع زجاج sapphire لدعم الساعة بتصميم أفضل.

تأتي ساعات Steel HR Sapphire Signatur الجديدة باثنان من القياسات، حيث تقدم Withings نموذجين بقياس 36مم على أن يتوفر النموذجين باللون الأبيض والوردي الذهبي، وأيضاً الفضي، بينما تتوفر الساعة بقياس 40 مم في نموذج واحد بألوان الأسود، والرمادي.

ومن المقرر أن يتميز إطار وجه الساعة الذكية بتصميم من الفولاذ المقاوم للصدأ، كما تأتي أربطة الساعة بتصميم مميز من الجلد، حيث تدعم ساعة Steel HR الإشعارات الذكية، ورصد معدل نبضات القلب، كما تعمل تقنية GPS على تتبع المستخدم حيث تعتمد على الإتصال بالهاتف.

كما تدعم ساعة Steel HR متابعة حالة المستخدم أثناء النوم، وأيضاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية، كما تؤكد Withings على أن عمر البطارية يمكن أن يدعم المستخدم حتى 25 يوم مع الإستخدام التقليدي، بينما يصل عمر الشحن إلى 5 أيام مع نمط التمارين الرياضية.

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ومن المقرر أن تدعم الثلاثة ساعات معايير مقاومة الماء حتى 50 متر، كما تقترن بالهاتف عبر البلوتوث، وتدعم نظام تشغيل iOS 10 والإصدارات اللاحقة، كما تدعم هواتف الأندوريد بنظام تشغيل Marshmallow أو الإصدارات اللاحقة.

يذكر أن الإختيار المتاح للشراء الآن من ساعة Steel HR Sapphire Signatur المميزة بقياس 36 مم، والتي تتميز باللون الذهبي الوردي، على أن تبدأ Withings بشحن كلاً من لون الفضي والأسود بعد 4 إلى 5 أيام، أيضاً تتوفر Steel HR Sapphire Signature بسعر 335 دولار على موقع Withing الرسمي الآن.

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