الهاتف Motorola One Vision يظهر في صور رسمية جديدة قبل إطلاقه المتوقع في 15 مايو

فاطمة أيت طالب - دبي - وردتنا في الفترة الماضية العديد من المعلومات حول الهاتف Motorola One Vision، وهو نفسه الهاتف الذي تردد بأنه سيحمل إسم Motorola P40 في الصين. في الواقع، لقد حصلنا على المواصفات التقنية الخاصة بهذا الهاتف، كما أننا حصلنا على بعض الصور التي تستعرض لنا تصميم هذا الهاتف.

أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة تكشف لنا عن الهاتف Motorola One Vision. وكما تلاحظون، هذه الصور تؤكد لنا من جديد أن هذا الهاتف سيضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة من أجل الكاميرا الأمامية، وتؤكد لنا كذلك أنه سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية التي ستكون مغطاة بالزجاج، وأنه سيعمل بنظام Android 9 Pie الخام بما أنه يحمل شعار Android One. وعلاوة على ذلك، فهو سيضم على الأرجح مستشعر بصمات الأصابع في الشعار الدائري الموجود في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية للجهاز.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تردد أن الهاتف Motorola One Vision سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 9609 بتردد 2.2GHz، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك بأن الهاتف Motorola One Vision سيضم كاميرتين في الخلف بحيث ستمتاز الكاميرا الأساسية منها بدقة 48 ميغابكسل علمًا أن هذه الأخيرة ستكون قادرة على إلتقاط الصور بدقة 12 ميغابكسل بفضل تقنية البكسلات المتراصة، في حين ستمتاز الكاميرا الثانية بدقة 5 ميغابكسل. وستقوم شركة موتورولا أيضًا بتزويد الكاميرا الأساسية بميزات خاصة، بما في ذلك ” Long Exposure ” و ” Video 3D HDR “. وبغض النظر عن الكاميرا، فالهاتف Motorola One Vision سيضم كذلك بطارية بسعة 3500mAh، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وسيتم تقديمه بلونين هما الأزرق والبني. سيتم بيع الهاتف في الأسواق الدولية بما في ذلك أمريكا اللاتينية والهند والبرازيل، وسيصل إلى الصين تحت إسم Motorola P40.

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هناك أيضًا هاتف آخر من شركة موتورولا مزود بالمعالج Exynos 9610 يحمل الإسم الرمزي Troika. وتردد بأن هذا الهاتف يضم نفس القدر من الذاكرة العشوائية ونفس خيارات الذاكرة الداخلية، ومن المتوقع أن يتم بيع هذا الهاتف في كل من الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية والهند والصين. نتوقع أن نسمع المزيد عنه قريبًا.

يشاع بأن الهاتف Motorola One Vision سيصبح متاحًا للشراء إبتداء من 16 مايو مقابل 299 يورو مع العلم بأن المشترين الأوائل سيحصلون على سماعات الأذن اللاسلكية Motorola Verve التي تبلغ قيمتها 130 يورو.