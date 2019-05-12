شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عصابة من الهاكرز تسرق بطاقات Sim وعملات مشفرة بقيمة 2,4 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لموقع The Verge الأمريكى، عن توجيه الاتهام إلى عصابة مكونة من تسعة أشخاص، بسبب سرقة بطاقات SIM وعملات مشفرة من عدد من الضحايا، وتحقيق ثروة تصل إلى أكثر من 2.4 مليون دولار.

وفى لائحة اتهام غير مختومة، يزعم ممثلو الادعاء فى مكتب المدعى العام الأمريكى فى المقاطعة الشرقية فى ميشيجان أن ستة من الأشخاص، الذين يعيشون فى جميع أنحاء الولايات المتحدة وأيرلندا، كانوا أعضاء فى مجموعة تسمى "المجتمع" أو The Community، والذين شاركوا فى عملية احتيال، حيث يقوم الهاكرز بإقناع شركات الهاتف المحمول، باستخدام الرشوة أو الخداع، بنقل رقم هاتف إلى بطاقة SIM جديدة.

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من خلال الوصول إلى رقم الهاتف، استطاع المحتالون تجاوز تدابير الأمان مثل المصادقة الثنائية، مما أتاح لهم التحكم فى حسابات الضحية، كما أنطوت عملية الاحتيال فى كثير من الأحيان على السيطرة على محفظة العملة المشفرة للضحية، مما يتيح للهاكر الوصول إلى الأموال.

ويُزعم أن المجموعة استخدمت هذه التقنية سبع مرات لسرقة العملات المشفرة، وفى شكوى منفصلة، اتهم ممثلو الادعاء ثلاثة من موظفى شركات الهواتف المحمولة بقبول رشاوى كجزء من الجريمة.

ويواجه الهاكرز العديد من اتهامات بالاحتيال وسرقة الهوية، بينما اتُهم موظفو شركة الهاتف بالاحتيال، وقد يواجه كل منهم عقودا فى السجن فى حال إداناتهم.