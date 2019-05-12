شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تستعد لإطلاق Y9 Prime 2019 أحدث هاتف في سلسلة Y الشبابية فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك بمصر عن استعدادها لإطلاق هاتف هواوي Y9 Prime 2019، والذي ينتمي لسلسلة الهواتف الشبابية Y-Series، التي حققت نجاحاً ساحقاً بين المستخدمين الشباب، نظراً لما تتمتع به السلسلة من إمكانيات وقدرات تبحث عنها هذه الفئة الكبيرة من المستخدمين.

وقال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر قائلاً، "القاهرة، "نحن على بعد خطوات قليلة جديداً من تغيير مفهوم فئة الهواتف المتوسطة، حيث أن هذه الفئة تعتمد على الإمكانيات المتوسطة والسعر المناسب، لكن هذا المفهوم لم يعد يواكب نموذج عملنا بالنسبة لفئة الهواتف المتوسطة، لذا قمنا بالارتقاء بمفهوم الهواتف المتوسطة وزودناها ببعض مزايا فئة الهواتف العليا مع الحفاظ على أسعارها المناسبة التي تناسب جميع المستهلكين. فهواوي بصدد إطلاق أحد هواتف سلسلة Y الشبابية وهو هاتف Y9 Prime 2019، الذي سيصبح خير دليل علي فئة جديدة من الهواتف الذكية تجمع بين الإمكانيات الرائدة والمتطورة والسعر المعتدل."

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وأضاف لي قائلاً، "هواوي Y9 Prime 2019 سيحمل العديد من المفاجآت للمستخدمين، حيث أن الهاتف سوف يتم تزويده بمزايا لم تكن حتى موجودة في فئة الهواتف العليا التي أطلقتها هواوي مؤخراً مثل مكان ووضعية الكاميرا الأمامية، حيث سيتمكن المستخدم من الاستمتاع بتجربة استخدام مثالية في هذا الهاتف، والذي ايضاً يحاكي توقعات ويتماشى مع نمط حياة المستخدمين الشباب الذي يتميز بالسرعة."

يأتي هواوي Y9 Prime 2019 لينتهج نفس درب هواتف سلسلة Y الشبابية التي حققت نجاح باهر في السوق المصري، حيث أطلقت هواوي منذ شهور قليلة هاتفها الشبابي Y7 Prime 2019 في السوق المصري، والذي حقق مبيعات قياسية ببيع أكثر من 25،000 هاتف في أول ثلاثة أيام من إطلاقه بالسوق المصري. يعد Y7 Prime 2019 أول هاتف اقتصادي في الفئة السعرية الأقل من 3000 جنيهاً يدعم تقنية الذكاء الاصطناعي في نظام الكاميرات الخلفية والأمامية. كما قدمت هواوي ايضاً هاتفها Y9 2019 الذي لاقي إقبالاً كبيراً من قبل المستخدمين الشباب، يتميز الهاتف بشاشة عرض كاملة جديدة قياس 6.5 بوصة وتصميم أنيق. يأتي هواوي Y9 2019 بأربع كاميرات، وأحدث نظم المعالجة ‘Kirin 710’ ثمانية الأنوية وسعة تخزين كبيرة. ويعتبر هذا الهاتف الذكي المصمم خصيصاً للمستخدمين الشباب المزيج الأمثل بين الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة.

والجدير بالذكر، أن هواوي Y9 Prime 2019 سيمثل نقلة نوعية في سلسة Y الشبابية من هواوي، حيث أن الهاتف يفوق تطلعات المستخدمين الشباب من خلال بعض مزايا الهواتف المُصنفة في الفئات العليا. كما سيتم الإعلان عن حملة الحجز المسبق لهاتف Y9 Prime 2019 خلال الأيام القليلة القادمة.