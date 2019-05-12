تكنولوجيا: هاتف vivo Y3 يأتي قريباً برقاقة معالج Helio P35 وسعر 205 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لإطلاق إصدار جديد من هواتفها المتوسطة، حيث رصد هاتف vivo Y3 الذي يأتي قريباً برقاقة معالج Helio P35، مع توقعات بمستوى تسعير يصل إلى 205 دولار.

أكدت أحدث التسريبات على خطط vivo للإعلان الرسمي عن هاتف vivo Y3 من الفئة المتوسطة خلال الفترة القادمة، حيث كشفت تسريبات جديدة عن تصميم وبعض مواصفات الهاتف.

ومن المقرر وفقاً للتسريبات أن يأتي هاتف vivo Y3 مع شاشة بحجم 6.3 إنش، مميزة بدقة عرض 1544 في 720 بيكسل، كما يأتي الهاتف بنتوء waterdrop في الشاشة للكاميرة الأمامية.

كما ينطلق هاتف vivo Y3 في الصين قريباً باثنان من الألوان هما الأزرق والوردي، على أن يضم رقاقة معالج Helio P35 من MediaTek إلى جانب ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين تصل إلى 64 جيجا بايت أو 128 جيجا بايت.

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أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، من جانب أخر يضم الهاتف كاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، ويأتي بمنفذ micro USB للشحن، كما يضم أيضاً مدخل السماعات مع بطارية تصل إلى قدرة 5000 mAh.

ومن المقرر أن يتميز هاتف vivo Y3 بقياسات 159.43 في 76.77 في 8.92مم، كما يأتي بوزن 190.5 جرام، ومن المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 205 دولار إلى الأسواق.

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