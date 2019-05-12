تكنولوجيا: الآن يمكن عرض البودكاست في نتائج البحث على منصة iOS والمتصفح

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة جوجل الآن ميزة عرض البودكاست في نتائج البحث مباشرة على المتصفح وعلى منصة iOS، حيث سيتم عرض كل البودكاست المتاح على منصة جوجل.

أطلقت شركة جوجل تطبيق podcasts مخصص على متجر جوجل بلاي منذ عام تقريباً، إلا أن هذا التطبيق لم يكن متاحاً للمستخدمين على منصة iOS والمتصفح، واليوم توفر شركة جوجل إختيار جديد للمستخدمين، حيث يمكن عرض جميع البودكاست مباشرة من خلال نتائج البحث على منصة iOS والمتصفح.

ومن المقرر أن يبدأ المستخدم في البحث عن بودكاست محدد في نتائج البحث، ومن ثم سيتم تشغيل البودكاست مباشرة على المتصفح أو منصة iOS.

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يذكر أن هذه الميزة قدمت في السابق لمستخدمي منصة الأندوريد قبل إطلاق تطبيق مخصص للبودكاست في متجر جوجل بلاي، من جانب أخر أعلنت جوجل في مؤتمر المطوريين I/O 2019 مؤخراً على أن مقترحات البودكاست ستظهر للمستخدمين وفقاً لتاريخ بحث المستخدم خلال الفترة القادمة.

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