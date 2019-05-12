تسريب الهاتف Vivo Y3، وسيصل مع شاشة بحجم 6.35 إنش، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت شركة Vivo نشيطة في الأونة الأخيرة، فهي قامت بإطلاق العديد من الهواتف الذكية مؤخرًا، ويبدو أنها لن تتوقف عن ذلك في أي وقت قريب. وعلى ذكر ذلك، فقد حصلنا اليوم على تسريب يلمح إلى أن شركة Vivo تستعد لإطلاق هاتف ذكي جديد من الفئة المتوسطة يدعى Vivo Y3، سيصل في البداية إلى الصين قبل أن يشق طريقه إلى الأسواق العالمية الأخرى في وقت لاحق.

الصورة التي تم تسريبها اليوم تستعرض لنا الهاتف Vivo Y3 باللون الوردي، ولكن هذا الهاتف سيصل كذلك باللون الأزرق. وبغض النظر عن اللون، فهذا الهاتف سيضم على ما يبدو أيضًا شاشة بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل.

وبصرف النظر عن الشاشة، فقد تردد كذلك أن الهاتف Vivo Y3 الجديد سيضم معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

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الهاتف Vivo Y3 سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، وبطارية بسعة 5000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ MicroUSB، كما أنه سيمتاز بسمك 8.92 ملمتر وبوزن 190.5 جرام. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن هذا الهاتف سيُعرض على الأرجح في الصين مقابل 1400 يوان صيني وهو ما يعادل 205 دولارات أمريكية.