HTC قد تخرج قريبًا من سوق الهواتف الذكية في الصين بسبب المنافسة القوية

فاطمة أيت طالب - دبي - لا يزال حجم قسم الهواتف الذكية في شركة HTC غير واضح، وخصوصًا بعدما قامت الشركة التايوانية ببيع جزءًا كبيرًا من فريقها الذي يشرف على تصميم وتطوير هواتفها الذكية لشركة جوجل، والتركيز بدلاً من ذلك بشكل أكبر على جهود الواقع الإفتراضي. في شهر يوليو من العام الماضي، قررت شركة HTC الخروج من سوق الهواتف الذكية في الهند، وقد تفعل الشيء نفسه في الصين قريبًا.

ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا، فلم تعد أجهزة HTC معروضة للبيع على المتاجر الإلكترونية الصينية الكبرى مثل JD.com و Tmall. ويقول الحساب الرسمي لشركة HTC على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن هذا جاء بعد دراسة متأنية لإستراتيجية الشركة التجارية على المدى الطويل في السوق الصيني. في الوقت الحالي، ما زالت شركة HTC تبيع هواتفها الذكية من خلال متجرها الرسمي وكذلك من خلال متجر VIVE الفعلي في مدينة Shenzhen الصينية. ومع ذلك، بعض الأجهزة السابقة للشركة مثل HTC U11 و +HTC U11 لم تعد متاحة للشراء، لذلك قد لا يمر وقت طويل قبل أن تتوقف الشركة نهائيًا عن بيع هواتفها الذكية في الصين.

على الرغم من عدم تأكيد ذلك بعد، إلا أنها قد تكون الخطوة الأولى من خطة الشركة للخروج كليًا من سوق الهواتف الذكية في الصين. تعمل شركة HTC على تقليص حجم عملياتها المتعلقة بالهواتف الذكية بشكل واضح. يمكن الإستدلال بعدد الهواتف الذكية الجديدة التي قامت الشركة بإطلاقها منذ بداية هذا العام، وتأخرها في إصدار تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية الحالية. وعلاوة على ذلك، فمنتجاتها أصبحت متوفرة بشكل محدود في بعض الأماكن.

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ومع ذلك، هذا لا يعني بأن شركة HTC ستخرج كليًا من سوق الهواتف الذكية، فهي أكدت لنا في الأسبوع الماضي فقط أنها تعمل على خليفة للهاتف HTC Exodus 1 الذي يستند على تكنولوجيا البلوكشين، وسمعنا أيضًا أنها تعمل على هاتف ذكي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G سيتم بيعه في أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا قريبًا.