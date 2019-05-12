شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس الأمريكية تطلق أول أقمار صناعية لإنشاء شبكة إنترنت عالية السرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت خطة أيلون موسك، رئيس شركة الفضاء SpaceX لتوصيل الإنترنت فائق السرعة إلى الأرض باستخدام الآلاف من الأقمار الصناعية حقيقة، ومن المتوقع أن يبدأ مشروع Starlink فى الأسبوع المقبل، فستطلق الشركة العشرات من الأقمار الصناعية فى الفضاء كعرض تدريبى لمشروع Starlink.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن عمليات الإطلاق الأولية ستنشر نسخا مخفضة من أقمارها الصناعية التى ستعمل كاختبار، وستفتقر الإصدارات التجريبية القدرة على التواصل مع بعضها البعض، وهى ميزة ستساعد الأقمار الصناعية الكاملة على تجنب الاصطدام ببعضها البعض.



ايلون موسك

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وهذه الدفعة المقبلة من الأقمار الصناعية ستكون بمثابة عرض توضيحى لكى ترى الشركة مخطط النشر والبدء في تجميع الشبكة.

وحصل مشروع Starlink مؤخرًا على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لبدء تنفيذ المشروع بعد تغيير خططها لإطلاق الأقمار الصناعية في الشهر الماضي، حيث كان عليها أن تعدل خططها لتجنب مدارات الفضاء غير المرغوب فيه التي يمكن أن تلحق الضرر بالأجهزة.

وستطلق الخطة المعدلة أكثر من 1500 من الأقمار الصناعية على بعد حوالي 342 ميلًا فوق الأرض، ووفقًا لملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC ، يمكن أن يشمل مشروع Starlink الخاص بـ SpaceX في النهاية ما يصل إلى 12000 قمر صناعي يدور مباشرة فوق الغلاف الجوي للأرض، ويوفر للمستخدمين سرعات تصل إلى 1 جيجابايت في الثانية مع زمن وصول يصل إلى 25 مللي ثانية.