تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف One Vision

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح التسريبات المصورة التي تستعرض تصميم هاتف موتورولا المرتقب One Vision، الذي ينطلق بتصميم ثقب الشاشة مع معالج سامسونج Exynos 9609.

تكشف التسريبات الجديدة لهاتف One Vision عن تفاصيل تصميم الهاتف الذي ينطلق بشاشة LCD مميزة بحجم 6.3 إنش وتصميم ثقب الشاشة مع أبعاد 21:9، ودقة عرض 1080 في 2520 بيكسل وبجودة عرض FHD بلس.

كما تقدم موتورولا هاتف One Vision برقاقة معالج Exynos 9609 كبديل لرقاقة Snapdragon، حيث تتميز رقاقة Exynos 9609 بثماني من الأنوية مع سرعة 2.2GHz، وهي سرعة أقل نوعاً ما من رقاقة Exynos 9610 المستخدمة من سامسونج في سلسلة A والتي تدعم سرعة 2.3GHz.

وتأتي الجهة الخلفية للهاتف بإعدادات مزدودجة للكاميرة مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7 وميزة التثبيت البصري في التصوير كما تدعم إلتقاط صور بدقة 12 ميجا بيكسل، كما تدعم موتورولا الهاتف بنمط التصوير الليلي Night Vision، إلى جانب نمط لإبتكار الأفلام، أيضاً يدعم الهاتف دقة عرض 4K عند معدل إطارات 30 إطار لكل ثانية، وبدقة 1080 بيكسل عند معدل تحديث للإطارات 60 إطار لكل ثانية.

Advertisements

من جانب أخر يدعم هاتف One Vision ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم البلوتوث 5، ويضم بطارية بقدرة 3500 mAh، أيضاً يأتي الهاتف بمدخل 3.5مم للسماعات، كما يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 9 Pie.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هاتف موتورولا One Vision رسمياً في 15 من مايو، كما يحصل الهاتف على تحديث للبرمجيات لمدة عامين، وتشير التوقعات إلى مستوى تسعير 336 دولار للهاتف.

المصدر

اعلان

