في خطوة مفاجئة، شركة آبل تطلق لعبة “ Warren Buffett’s Paper Wizard ” على منصة iOS

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين أن متجر iTunes App Store مليء بالألعاب، فلم يتم تطوير أي منها تقريبًا من قبل شركة آبل. ومع ذلك، يبدو أنه في الأيام القليلة الماضية، قامت شركة آبل بإطلاق لعبة أطلقت عليها إسم “ Warren Buffett’s Paper Wizard ”. هذه لعبة تركز على ما يبدو على أحد مستثمري آبل البارزين، وهو الملياردير الأمريكي Warren Buffett.

تم الكشف عن اللعبة بشكل مفاجئ في الإجتماع السنوي لشركة Berkshire Hathaway في مدينة أوهاما بولاية نبراسكا الأمريكية حيث ظهر الرئيس التنفيذي لشركة آبل. نظام اللعب المستخدم في هذه اللعبة الجديدة يشبه إلى حد كبير نظام اللعب المستخدم في Paperboy حيث تتمحور الفكرة حول التجول في الجوار لتوصيل الصحف. وبالنظر إلى أن واحدة من وظائف Warren Buffett الأولى عندما كان طفلاً كانت توصيل الصحف، فإن اللعبة تشيد بذلك كثيرًا.

ووفقا لوصف اللعبة، فهو يقول : ” هل تعتقد أنك تستطيع رمي الصحيفة مثل الأسطورة Warren Buffett؟ إختبر مهارتك في قذف الصحف وأنت تشق طريقك من شوارع أوماها بولاية نبراسكا إلى كوبرتينو بولاية كاليفورنيا. تجنب السيارات والطيور وأنت تقوم بتسليم الصحف للمباني القريبة والبعيدة. هل سيجمع أي شخص ما يكفي من Warren Bucks لفصل Paper Wizard؟ على الأرجح لا “.

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أفضل جزء في هذه اللعبة هي أنها مجانية بنسبة 100 في المئة. لا توجد إعلانات، ولا محتويات داخلها قابلة للشراء، ولا رسوم خفية. إذا بدا الأمر وكأنها لعبة مناسبة لك، فإتجه إلى متجر iTunes App Store وقم بتحميلها من هناك.