تطبيق WhatsApp سيتوقف عن العمل على أجهزة Windows Phone بحلول نهاية هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - WhatsApp هي خدمة المراسلة الأكثر شعبية في العالم. يمكنك الرهان على أن الكثير من الأشخاص الذين مازالوا يستخدمون الأجهزة القديمة يواصلون الإعتماد على WhatsApp للبقاء على تواصل مع أصدقائهم وعائلاتهم. ومع ذلك، هذا الوضع سيتغير بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون يستخدمون الأجهزة المزودة بنظام Windows Phone لأن شركة WhatsApp ستتوقف عن دعم نظام Windows Phone في وقت لاحق من هذا العام.

أكدت شركة WhatsApp المملوكة من قبل الفيسبوك أنها ستتوقف عن دعم Windows Phone إعتبارًا من 31 ديسمبر 2019. وبالتالي، هذا هو التاريخ الذي سيتوقف فيه تطبيق WhatsApp عن العمل على أجهزة Windows Phone. ينطبق الأمر نفسه على الإصدارات القديمة من الأندرويد و iOS في بداية العام المقبل.

من غير المستغرب أن نجد WhatsApp تقرر التوقف عن دعم نظام Windows Phone قبل حلول العام 2020، فهذا هو العام الذي ستتوقف فيه شركة مايكروسوفت كذلك عن دعم نظام Windows Phone.

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وبالنسبة لأنظمة التشغيل الأخرى، فلن تتمكن الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد 2.3.7 أو الإصدارات الأقدم من إستخدام تطبيق WhatsApp بدءًا من شهر فبراير من العام القبل، ونفس الأمر ينطبق على الأجهزة التي تعمل بنظام iOS 7 أو الإصدارات الأقدم. وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تطوير تطبيق جديد لهذه المنصات. وبالتالي، هذا يعني أن المستخدمين الذين لا يزالون يستخدمون الأجهزة التي تعمل بهذه الأنظمة سيضطرون إلى شراء هواتف جديدة أو التوقف عن إستخدام WhatsApp.