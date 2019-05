HTC تكشف عن الإطار الزمني الذي سيصل فيه تحديث Android 9 Pie لهواتفها الرائدة الثلاثة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة HTC أخيرًا بالكشف عن بعض المعلومات الإضافية حول موعد وصول تحديث Android 9 Pie لهواتفها الذكية الرائدة الحالية. وكانت الشركة التايوانية قد أعلنت في شهر مارس الماضي أن الهواتف HTC U11 و +HTC U11 و +HTC U12 ستحصل جميعها على تحديث Android 9 Pie إبتداء من الربع الثاني من هذا العام، والذي يبدأ من أبريل وينتهي في شهر يونيو.

والآن، بما أننا في منتصف الربع الثاني من هذا العام، فنحن نفترض بأن هناك الكثير من الناس الذين يتساؤلون عما إذا كانت شركة HTC قد نسيت وعدها. حسنًا، لقد تبين أن الجواب هو لا.

في الواقع، لقد كشفت شركة HTC مؤخرًا في حسابها الرسمي على شبكة تويتر أن الهاتف HTC U11 سيكون أول من سيحصل على تحديث Android 9 Pie، وسيحدث ذلك قبل نهاية هذا الشهر. وبعد ذلك، ستقوم شركة HTC بإصدار نفس التحديث للهاتف +HTC U12 في منتصف شهر يونيو، في حين سيحصل الهاتف +HTC U11 على التحديث في أواخر شهر يونيو. لا تزال هذه المواعيد غير مضبوطة إلى حد ما، ولكنها لا تزال مواعيد جيدة نسبيًا.

الشيء المثير للإهتمام في كل هذا هو أن شركة HTC متأخرة جدًا فيما يخص ترقية هواتفها الذكية الحالية إلى Android 9 Pie، مقارنة مع الشركات الأخرى المصنعة لهواتف الأندرويد بإستثناء LG. ولكن مهلاً، على الأقل تحديث Android 9 Pie سيصل إلى هذه الهواتف الثلاثة. وإذا كان لديك هاتف HTC آخر، فسوف يتوجب عليك إستخدام نظام التشغيل الحالي في هاتفك لفترة أو إلى الأبد في حالة إذا قررت شركة HTC عدم تحديثه.

We want to share the release schedule of the Android Pie updates for #HTC smartphones. Please note, certain regions & carrier deployment may affect these dates. U11 rollout will begin late May, 2019; U11+ will begin late June, 2019; U12+ will begin mid-June, 2019. Thank you pic.twitter.com/eyeCdX5qWm