شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق مشاركة صور يستغل بيانات مليون مستخدم لصالح برامج التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخيل أن تتم الاستفادة من صورتك لصالح برامج التعرف على الوجه دون الرجوع إليك أو أخذ موافقتك على ذلك، هذا ما حدث، حيث إن ملايين الصور الخاصة بخدمة الصور السحابية "Ever" تم استغلالها لتطوير برنامج التعرف على الوجه دون موافقة المستخدمين.



برنامج الصور

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فإن تطبيق Ever الذى بدأ فى عام 2013 كتطبيق قائم على السحابة "cloud" لتخزين الصور ومشاركتها، انتقل للتركيز على تقنية التعرف على الوجه من خلال ذراعه الجديد Ever AI.

ومن أجل تدريب برنامجها ليكون قادرا على تقديم المراقبة والمراقبة والتحكم الفعلى فى الوصول والتوثيق الرقمى، استخدم الصور الشخصية من ملايين مستخدميها دون إعلامهم أولاً.

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برنامج الصور

ووفقًا لبيان من الرئيس التنفيذى لشركة Ever فإن الشركة لا توزع صور المستخدمين على أطراف ثالثة، ولكنها تستخدمها لتوجيه الخوارزمية، وتعمل على الاستفادة من ميزة التعرف على الوجه المضمنة فى خدمة Ever التى تتيح للمستخدمين تجميع الصور لنفس الأشخاص عن طريق مسح وجوههم.

ولكن المشكلة هى أن مستخدمى Ever Album لم يكن لديهم أى وسيلة لمعرفة أن بياناتهم كانت تستخدم لتحسين التقنيات التى يمكن أن تكون بعد ذلك أداة للمراقبة، وإذا عرفوا ذلك بشكل مباشر، فمن المحتمل أن يكون الكثير منهم غير مرتاحين لهذا النوع من الاستعمال.