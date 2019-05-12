شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوات ببريطانيا لمقاطعة فيس بوك وتويتر بسبب مضايقات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث المسئولون بقطاع حماية الأطفال بالمملكة المتحدة على ضرورة مقاطعة شركات ومواقع التواصل الاجتماعى، نتيجة لتنازل شركات التكنولوجيا عن حماية الأطفال على الشبكات الاجتماعية والإنترنت.

وبحسب موقع The Mirror البريطانى فتسعت الجهات المسئولة بالحكومة البريطانية لحماية الطفل، وترى أن توقيع الغرامات سيكون مؤثر بالنسبة لشركات التكنولوجيا، فيما أكد " Simon Bailey"رئيس الشرطة بمدينة نورفولك، أن مقاطعة تلك الشركات التى لديها العديد من الأموال ستحثها على تفادى الأمر واختيار صور لائقة للأطفال.

وبحسب الإحصائيات فإن عدد الصور المسيئة للأطفال التى تم نشرها ارتفع من 10 آلاف فى تسعينيات القرن الماضى إلى 13 مليونا حاليا، مع وجود 100 مليون متباينة، ويضيف "بايلى" أن الشركات ستنظر لهذه المشكلة فقط عندما تتضرر سمعتهم وحينها سيلتفت الناس إلى أن تلك الشركات تساعد فى نشر مضايقات الأطفال.

وكانت الحكومة البريطانية اقترحت الشهر الماضى إنشاء هيئة مخصصة لمعالجة تلك الأمور وحماية الشباب والأطفال من نشر محتوى يسئ إليهم عبر شبكات الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة.